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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Впервые за 6 лет россияне дважды выиграли по 100 млн рублей за месяц

31 января 2023, 10:02
Фото: фрагмент видео
В январе 2023 года участники лотереи «Мечталлион» два раза за месяц получили суперприз: 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей Минфина России), для государственных лотерей, тиражи которых транслируют на телевидении РФ, это первый случай с 2017 года, пишет newsnn.ru.

1 января в новогоднем шоу Первого канала «Мечталлион» состоялся розыгрыш суперприза в размере 100 миллионов рублей: приз вручили жителю Московской области. А 29 января, в ходе проведения 18-го тиража, обладателем суперприза стал один из жителей Петербурга.

С октября 2022 года общая сумма выигрышей участников «Мечталлиона» превысила полтора миллиарда рублей, а 374 человека из разных регионов РФ благодаря лотерее стали миллионерами.

Статистика победителей, по словам экспертов, является лучшим подтверждением прозрачности розыгрышей лотереи. Так, например, в рамках новогоднего розыгрыша 270 участников «Мечталлиона» получили по миллиону рублей. Это почти в три раза больше предтиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже № 18 суперприз разыграли уже на 33 ходу: одним ходом раньше заявленного ограничения по числу ходов на данную категорию.

Государственные лотереи проводят с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в частности мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» ориентированы на то, чтобы способствовать развитию бокса. Трансляцию тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению можно увидеть еженедельно по воскресеньям.

 

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