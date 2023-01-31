Впервые за 6 лет россияне дважды выиграли по 100 млн рублей за месяц

Статистика победителей, по словам экспертов, является лучшим подтверждением прозрачности розыгрышей лотереи. Так, например, в рамках новогоднего розыгрыша 270 участников «Мечталлиона» получили по миллиону рублей. Это почти в три раза больше предтиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже № 18 суперприз разыграли уже на 33 ходу: одним ходом раньше заявленного ограничения по числу ходов на данную категорию.