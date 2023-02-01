Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Утром среды, 1 февраля, жители Ростовской области спасли двух рыбаков, которые провалились под тонкий лед. Спасатели рассказали, что сам инцидент произошел рядом с 15-м шлюзом Волго-Донского канала, когда двое рыбаков пришли порыбачить на водоем ранним утром.
Жители хутора Чкалов приехали к каналу и прошли по льду около 10 метров, после чего он просто раскололся, и они оба погрузились на глубину 2,5 метра. Очевидцам удалось вытащить мужчин из воды и помочь им, передав медикам.
Спасатели сообщают, что в настоящий момент общее количество аналогичных происшествий составляет 24 случая попадания рыбаков под лед. Сейчас недостаточно холодно, а потому толщина льда на отдельных участках не превышает 10 сантиметров и не может выдержать взрослого человека, а потому выходить на лед сейчас крайне опасно.
Ранее мужчина утонул, провалившись под лед вместе со своим автомобилем.