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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала

1 февраля 2023, 10:28
Фото: 55.mchs.gov.ru
На Волго-Донском канале очевидцы спасли двух рыбаков, которые провалились под лед, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.с

Утром среды, 1 февраля, жители Ростовской области спасли двух рыбаков, которые провалились под тонкий лед. Спасатели рассказали, что сам инцидент произошел рядом с 15-м шлюзом Волго-Донского канала, когда двое рыбаков пришли порыбачить на водоем ранним утром.

Жители хутора Чкалов приехали к каналу и прошли по льду около 10 метров, после чего он просто раскололся, и они оба погрузились на глубину 2,5 метра. Очевидцам удалось вытащить мужчин из воды и помочь им, передав медикам.

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Спасатели сообщают, что в настоящий момент общее количество аналогичных происшествий составляет 24 случая попадания рыбаков под лед. Сейчас недостаточно холодно, а потому толщина льда на отдельных участках не превышает 10 сантиметров и не может выдержать взрослого человека, а потому выходить на лед сейчас крайне опасно.

Ранее мужчина утонул, провалившись под лед вместе со своим автомобилем.

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