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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе

2 февраля 2023, 12:58
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались на ежедневные пробки в Первомайском районе
В Ростове жители предложили изменить схему дорожного движения в Первомайском районе из-за ежедневных пробок, об этом сообщили на портале городского благоустройства.

Во вторник, 31 января, в Ростове на портале благоустройства появилась жалоба от местной жительницы, которая сообщила, что в Первомайском районе на улице 1-й Конной Армии регулярно возникают пробки в районе Областной больницы № 2.

Женщина предложила сделать движение односторонним в границах от улицы Студенческой до 1-й Конной Армии, чтобы решить проблему с загруженностью трафика.

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Фото: bg.rostov-gorod.ru

«Из-за рядом расположенной областной больницы и постоянно растущих многоэтажек поток машин просто огромный. По улице Клубной вдоль дороги паркуют машины приезжие пациенты, и проехать там не представляется возможным», — рассказала горожанка, добавив, что ситуация затрудняется двухсторонним движением, которое создает заторы.

Ростовчанка уточнила, что была свидетелем того, что иногда даже экипажи скорых не могут преодолеть пробку. А потому она просит местные власти изменить схему движения и облегчить проезд по дорогам Первомайского района автомобилистам.

Ранее в Ростове рассказали, как изменится движение на улицах города в феврале 2023 года.

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