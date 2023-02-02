Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Во вторник, 31 января, в Ростове на портале благоустройства появилась жалоба от местной жительницы, которая сообщила, что в Первомайском районе на улице 1-й Конной Армии регулярно возникают пробки в районе Областной больницы № 2.
Женщина предложила сделать движение односторонним в границах от улицы Студенческой до 1-й Конной Армии, чтобы решить проблему с загруженностью трафика.
«Из-за рядом расположенной областной больницы и постоянно растущих многоэтажек поток машин просто огромный. По улице Клубной вдоль дороги паркуют машины приезжие пациенты, и проехать там не представляется возможным», — рассказала горожанка, добавив, что ситуация затрудняется двухсторонним движением, которое создает заторы.
Ростовчанка уточнила, что была свидетелем того, что иногда даже экипажи скорых не могут преодолеть пробку. А потому она просит местные власти изменить схему движения и облегчить проезд по дорогам Первомайского района автомобилистам.
Ранее в Ростове рассказали, как изменится движение на улицах города в феврале 2023 года.