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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Азове автомобилист сбил двух подростков на переходе и скрылся

2 февраля 2023, 09:30
Фото: УГИБДД по РО
Два пешехода пострадали в дорожной аварии в Азове 1 февраля, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В среду, 1 февраля, в Азове на улице Маяковского, 77Г произошло ДТП. Неустановленный водитель легковушки сбил двух пешеходов: парня и девушку 17-ти и 18-ти лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После столкновения с пешеходами водитель скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его розыском и установлением всех обстоятельств происшествия.

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Парень и девушка получили небольшие травмы, их госпитализация не потребовалась.

Ранее в Ростовской области произошла жесткая авария с участием грузовика.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Происшествия#Общество#Ростовская область#Азов
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