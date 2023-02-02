В среду, 1 февраля, в Азове на улице Маяковского, 77Г произошло ДТП. Неустановленный водитель легковушки сбил двух пешеходов: парня и девушку 17-ти и 18-ти лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.