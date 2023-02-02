Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В среду, 1 февраля, в Азове на улице Маяковского, 77Г произошло ДТП. Неустановленный водитель легковушки сбил двух пешеходов: парня и девушку 17-ти и 18-ти лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После столкновения с пешеходами водитель скрылся. Сейчас правоохранители занимаются его розыском и установлением всех обстоятельств происшествия.
Парень и девушка получили небольшие травмы, их госпитализация не потребовалась.
Ранее в Ростовской области произошла жесткая авария с участием грузовика.