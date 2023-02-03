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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Прокурор обвинил департамент ЖКХ Ростова в нарушении прав жильцов более 450 домов

3 февраля 2023, 08:28
Фото: rostov-gorod.ru
Суд признал, что объекты теплоснабжения Ростова работают с нарушениями
В Ростове администрация проиграла суд по содержанию муниципальных объектов теплоснабжения в надлежащем состоянии, подробности появились в картотеке дел Ленинского районного суда города.

Согласно материалам дела, 7 октября прошлого года зампрокурора Ростова подал иск против администрации города и департамента ЖКХ и энергетики, а третьими лицами в ходе судебных слушаний выступали восемь районных администраций, управление казной города и ООО «РТС».

Причиной иска стало ненадлежащее качество ресурсоснабжения горожан горячей водой и отоплением, из-за которого, по данным прокуратуры, без горячего водоснабжения в мае–июне 2022 года оставались более 450 многоквартирных домов на Западном и в центре Ростова.

«Длительное отсутствие горячего водоснабжения нарушило права собственников помещений в указанных многоквартирных домах, а также права проживающих в них лиц на достойную жизнь в Российской Федерации», — сказано в сообщении, более того, в судебном акте указано, что Департамент ЖКХ и курирующий его замглавы устранились от выполнения своих обязанностей и не содержали муниципальные объекты теплоснабжения должным образом.

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В итоге суд решил обязать Департамент ЖКХ и его представителей предпринять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 инженерных сооружений, обеспечивающих теплоснабжение населения, а также подготовить техническую документацию и определить организации, которые возьмут на содержание 12 бесхозяйных сетей электроснабжения.

Ранее в Ростове восстановили теплоснабжение после крупной аварии на теплотрассе.

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