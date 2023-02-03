«Длительное отсутствие горячего водоснабжения нарушило права собственников помещений в указанных многоквартирных домах, а также права проживающих в них лиц на достойную жизнь в Российской Федерации», — сказано в сообщении, более того, в судебном акте указано, что Департамент ЖКХ и курирующий его замглавы устранились от выполнения своих обязанностей и не содержали муниципальные объекты теплоснабжения должным образом.