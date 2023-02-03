Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Согласно материалам дела, 7 октября прошлого года зампрокурора Ростова подал иск против администрации города и департамента ЖКХ и энергетики, а третьими лицами в ходе судебных слушаний выступали восемь районных администраций, управление казной города и ООО «РТС».
Причиной иска стало ненадлежащее качество ресурсоснабжения горожан горячей водой и отоплением, из-за которого, по данным прокуратуры, без горячего водоснабжения в мае–июне 2022 года оставались более 450 многоквартирных домов на Западном и в центре Ростова.
«Длительное отсутствие горячего водоснабжения нарушило права собственников помещений в указанных многоквартирных домах, а также права проживающих в них лиц на достойную жизнь в Российской Федерации», — сказано в сообщении, более того, в судебном акте указано, что Департамент ЖКХ и курирующий его замглавы устранились от выполнения своих обязанностей и не содержали муниципальные объекты теплоснабжения должным образом.
В итоге суд решил обязать Департамент ЖКХ и его представителей предпринять меры по надлежащему содержанию и эксплуатации 83 инженерных сооружений, обеспечивающих теплоснабжение населения, а также подготовить техническую документацию и определить организации, которые возьмут на содержание 12 бесхозяйных сетей электроснабжения.
Ранее в Ростове восстановили теплоснабжение после крупной аварии на теплотрассе.