Эксперт: Ставка Банка России останется на уровне 7,5%

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Аналитики считают, что оставление ставки без изменений связано с несколькими факторами. Во-первых, рубль постепенно ослабевает, во-вторых, инфляция на начало года признана умеренной, в-третьих, граждане перешли к сберегающей модели поведения. Наконец, стоимость нефти на мировом рынке падает. В таких условиях нынешняя ставка выглядит сбалансированной, но не исключено, что в ЦБ захотят повысить её на 0,5%, пишет газета “Известия”.
Редакция опросила 14 аналитиков крупнейших российских банков. Они единодушно высказались в пользу того, что ставка после заседания 10 февраля останется неизменной.
По итогам первого месяца 2023 года инфляция составила 07-08% месяц к месяцу. Это ниже, чем аналогичный показатель минувшего года. Индикаторы устойчивого роста цен, в которых сглажены эффекты временных и разовых факторов, остаются ниже 4% в годовом выражении. Это может свидетельствовать о высокой склонности населения к сбережению. Так считает один из экспертов.
С прошедшего в декабре заседания Центробанка проинфляционные риски увеличились. В частности, из-за снижения стоимости нефти Brent и расширения дисконта Urals курс рубля по отношению к доллару США снизился на 8%. Помимо этого, из-за дефицита бюджета (до 3,2 трлн рублей в прошлом году) также повлиял на рост цен. Наконец, недостаток кадров в разных отраслях привёл к тому, что работодатели пытаются привлекать их увеличением зарплаты, что также ведёт к росту инфляции.
Другими причинами сохранения ключевой ставки могут стать растущие издержки производителей по широкому спектру товаров и восстановительный рост потребительского и промышленного спроса.
По данным Росстата, инфляция в России в 2022-м составила 11,9%. При этом ранее Минэк прогнозировал показатель на уровне 12,4% в прошлом году и на уровне 5,5% — в 2023-м. В свою очередь, прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год составлял 12–13%, на 2023-й он находится на уровне 5–7%.
В то же время аналитики считают, что уже во втором квартале текущего года ставку Центробанка может вырасти до 8%.