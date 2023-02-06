Эксперт: Ставка Банка России останется на уровне 7,5%

С прошедшего в декабре заседания Центробанка проинфляционные риски увеличились. В частности, из-за снижения стоимости нефти Brent и расширения дисконта Urals курс рубля по отношению к доллару США снизился на 8%. Помимо этого, из-за дефицита бюджета (до 3,2 трлн рублей в прошлом году) также повлиял на рост цен. Наконец, недостаток кадров в разных отраслях привёл к тому, что работодатели пытаются привлекать их увеличением зарплаты, что также ведёт к росту инфляции.