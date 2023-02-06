«Новые люди» поддержат ростовский МСБ

«Прямой и главное — результативный диалог гораздо эффективнее вести напрямую. В связи с этим встречи представителей исполнительной власти с предпринимателями очень важны и ценны. Людям важно донести свои проблемы и то, что их тревожит. Если раньше такие встречи проходили раз в три месяца, то сейчас мы встречаемся каждую неделю. Такой темп нужно держать и дальше», — сказал Чухлебов.