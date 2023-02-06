«Новые люди» поддержат ростовский МСБ

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В работе сессии приняли участие вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, секретарь партии в Ростовской области Александр Чухлебов, генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Рустам Абдуллаев и другие.
По словам Владислава Даванкова, партия «Новые люди» внесла свыше семидесяти инициатив для защиты и развития российской экономики сразу после введения антироссийских санкций.
«На примере моратория на проверки можно уже точно сказать, что многие предприниматели перестали чувствовать на себе груз. И такие решения дают предпринимателям воздух. Я сам как человек, большую часть своей жизни занимающийся бизнесом, понимаю, насколько ценна возможность сфокусироваться на своём деле, а не тратить время на то, чтобы отбиваться от кучи проверок», — подчеркнул Владислав Даванков.
Представители малого и среднего бизнеса задавали много вопросов о кредитовании на льготных условиях. Государственная дума готовится к рассмотрению законопроекта о повышении максимального размера льготных займов с пяти до семи миллионов рублей. Также представители партии «Новые люди» планируют обсудить с властями региона еще одну проблему — долгое ожидание справок об отсутствии задолженности, которые необходимы постоянно.
Фермеры Ростовской области выступили с предложением внести в коды ОКВЭД агротуризм. В этом случае предприниматели смогут заниматься не только сельскохозяйственной деятельностью, но и проводить экскурсии для туристов. Это не должно считаться нецелевым расходованием средств и земель.
Владислав Даванков отметил, что партия «Новые люди» предлагает предоставлять льготы предприятиям, инвестирующим в стартапы для привлечения инвестиций в экономику.
«Чтобы на что-то решиться, от чего-то нужно отказаться. И говоря о том, на что решаться, помощь предпринимателям, конечно, одна из первых. Поскольку именно малый и средний бизнес — это тот пласт, который позволит вытащить нашу экономику и перейти в стадию роста», — заключил Даванков.
В свою очередь, по словам Максима Папушенко, антироссийские санкции не оказали влияния на структуру экспорта в Ростовской области.
«Мы занимаем третье место в стране по несырьевому экспорту. У нас более 2 тыс. малых и средних компаний, которые научились и успешно экспортируют свои товары и продукцию. Это экономика будущего: экономика знаний и экспортоориентированная экономика. Самое важное, что география нашего экспорта — это страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Страны Западной Европы составляют всего 8%. И именно поэтому текущая ситуация для нас не стала сильным ударом», — подчеркнул министр.
Со своей стороны Александр Чухлебов предложил проводить такие дискуссии чаще.
«Прямой и главное — результативный диалог гораздо эффективнее вести напрямую. В связи с этим встречи представителей исполнительной власти с предпринимателями очень важны и ценны. Людям важно донести свои проблемы и то, что их тревожит. Если раньше такие встречи проходили раз в три месяца, то сейчас мы встречаемся каждую неделю. Такой темп нужно держать и дальше», — сказал Чухлебов.