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«Новые люди» поддержат ростовский МСБ

6 февраля 2023, 06:51
Фото: пресс-служба партии “Новые люди”
В Ростове-на-Дону третьего февраля состоялась пленарная сессия «Донской бизнес в условиях санкций», в рамках которой прошло обсуждение мер поддержки малого и среднего предпринимательства для повышения конкурентоспособности России на мировой арене, в том числе на уровне законов.

В работе сессии приняли участие вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, секретарь партии в Ростовской области Александр Чухлебов, генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Рустам Абдуллаев и другие.

По словам Владислава Даванкова, партия «Новые люди» внесла свыше семидесяти инициатив для защиты и развития российской экономики сразу после введения антироссийских санкций.

«На примере моратория на проверки можно уже точно сказать, что многие предприниматели перестали чувствовать на себе груз. И такие решения дают предпринимателям воздух. Я сам как человек, большую часть своей жизни занимающийся бизнесом, понимаю, насколько ценна возможность сфокусироваться на своём деле, а не тратить время на то, чтобы отбиваться от кучи проверок», — подчеркнул Владислав Даванков.

Представители малого и среднего бизнеса задавали много вопросов о кредитовании на льготных условиях. Государственная дума готовится к рассмотрению законопроекта о повышении максимального размера льготных займов с пяти до семи миллионов рублей. Также представители партии «Новые люди» планируют обсудить с властями региона еще одну проблему — долгое ожидание справок об отсутствии задолженности, которые необходимы постоянно.

Фермеры Ростовской области выступили с предложением внести в коды ОКВЭД агротуризм. В этом случае предприниматели смогут заниматься не только сельскохозяйственной деятельностью, но и проводить экскурсии для туристов. Это не должно считаться нецелевым расходованием средств и земель.

Владислав Даванков отметил, что партия «Новые люди» предлагает предоставлять льготы предприятиям, инвестирующим в стартапы для привлечения инвестиций в экономику.

«Чтобы на что-то решиться, от чего-то нужно отказаться. И говоря о том, на что решаться, помощь предпринимателям, конечно, одна из первых. Поскольку именно малый и средний бизнес — это тот пласт, который позволит вытащить нашу экономику и перейти в стадию роста», — заключил Даванков.

В свою очередь, по словам Максима Папушенко, антироссийские санкции не оказали влияния на структуру экспорта в Ростовской области.

«Мы занимаем третье место в стране по несырьевому экспорту. У нас более 2 тыс. малых и средних компаний, которые научились и успешно экспортируют свои товары и продукцию. Это экономика будущего: экономика знаний и экспортоориентированная экономика. Самое важное, что география нашего экспорта — это страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Страны Западной Европы составляют всего 8%. И именно поэтому текущая ситуация для нас не стала сильным ударом», — подчеркнул министр.

Со своей стороны Александр Чухлебов предложил проводить такие дискуссии чаще.

«Прямой и главное — результативный диалог гораздо эффективнее вести напрямую. В связи с этим встречи представителей исполнительной власти с предпринимателями очень важны и ценны. Людям важно донести свои проблемы и то, что их тревожит. Если раньше такие встречи проходили раз в три месяца, то сейчас мы встречаемся каждую неделю. Такой темп нужно держать и дальше», — сказал Чухлебов.

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