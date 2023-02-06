Почти 70 ростовских предприятий вошли в нацпроект «Производительность труда»

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
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Updated Сегодня, 15:17
За счет этого в среднем выработка в этих компаниях выросла на 29%. Процессы стали на 40% быстрее и на 38% сократилось незавершенное производство.
Всестороннюю помощь оказывают эксперты федерального и регионального центров компетенций. В том числе, они показали, как эффективно использовать внутренние ресурсы, увеличить производство и прибыль. Оказали положительное влияние инженерные и управленческие решения, а также перестановка оборудования и обучение сотрудников.
Одна из лучших практик оказалось у предприятия, занимающегося выпуском противопожарных конструкций и огнестойкого стекла. За счет оптимизации на участке изготовления противопожарной двери процессы стали быстрее на 86%. Выработка за месяц увеличилась с 340 до 502 дверей, а это порядка 48%.
После начала участия в нацпроекте производительность труда выросла на 9%. Это превысило установленный для итогов первого года участия в проекте показатель в 5%.
«Для участия предприятия проходят тщательный отбор, что является большим преимуществом. Учитывают основные критерии, потенциал выпуска продукции, заинтересованность руководства предприятий во внедрении новых решений на производстве, а также их вовлеченность в процесс», — прокомментировал сити-менеджер.
Он выразил уверенность, что нацпроект позволит создать производственную систему на местных предприятиях. Город продолжит создавать условия для развития конкурентоспособного бизнеса.