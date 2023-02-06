Почти 70 ростовских предприятий вошли в нацпроект «Производительность труда»

Одна из лучших практик оказалось у предприятия, занимающегося выпуском противопожарных конструкций и огнестойкого стекла. За счет оптимизации на участке изготовления противопожарной двери процессы стали быстрее на 86%. Выработка за месяц увеличилась с 340 до 502 дверей, а это порядка 48%.