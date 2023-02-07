Форум «Дальний Восток – зима открытий»: утверждена программа мероприятий

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Основная программа делового форума уже утверждена и представлена на его официальном сайте.
Как пишет издание, мероприятие пройдет в Камчатском выставочно-туристическом центре в Петропавловске-Камчатском. В основную программу форума включено семь сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и выездная секция. В нулевой день форума, двадцатого февраля, также пройдет несколько важных мероприятий, пишет vostokmedia.com
Ключевым событием форума станет пленарное заседание, в рамках которого обсудят Арктику и ДФО с точки зрения основных направлений туризма Российской Федерации. В нем примут участие специалисты в области туризма и гостеприимства, предприниматели, представители региональных и федеральных органов власти.
По словам министра туризма Камчатского края Владимира Русанова, стратегической задачей Российской Федерации является развитие ДФО, где одну из главных ролей играет туристическая сфера.
Двадцать первого февраля, в первый день форума, проведут деловые сессии, главными темами которых станут формирование комфортной городской среды, круизный туризм, развитие направленных на оздоровление отдыхающих проектов. Кроме этого, в этот день состоятся дискуссии, касающиеся внедрения научно-познавательных маршрутов, развития малой авиации, строительства в лесном фонде гостиниц.
Во второй день мероприятия, двадцать второго февраля, пройдет обсуждение таких тем, как развитие туристической инфраструктуры, различные виды туризма и новые направления отрасли. Также на форуме будут организованы отдельные площадки, на которых эксперты будут говорить о классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и другом.
Кроме этого, на двадцатое февраля, нулевой день форума, запланирована специальная программа, которая направлена на предпринимателей Камчатки, занятых в сфере туризма и гостеприимства.
Организатором мероприятия является правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России, Минэкономразвития РФ, Фонда Росконгресс, АСИ, ТПП Камчатского края. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера.