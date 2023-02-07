Форум «Дальний Восток – зима открытий»: утверждена программа мероприятий

Во второй день мероприятия, двадцать второго февраля, пройдет обсуждение таких тем, как развитие туристической инфраструктуры, различные виды туризма и новые направления отрасли. Также на форуме будут организованы отдельные площадки, на которых эксперты будут говорить о классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и другом.