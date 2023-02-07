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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

«Яндекс» выкупит долю Uber в их совместном предприятии

7 февраля 2023, 14:25
Фото: 1MI
«Яндекс» планирует выкупить 29% в совместном с компанией Uber предприятии MLU B.V. Сумма сделки составит около 925 млн долларов.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Forbes, совместное предприятие MLU B.V., объединившее сервис по доставке еды и такси, было создано Uber и «Яндекс» в 2018 году. Доля акций российской компании изначально составляла 59,3%, но в прошлом году «Яндекс» увеличил свою долю до 71%.

Выкупив 29% акций у Uber компания «Яндекс» станет единственным владельцем предприятия. На решение Uber выйти из бизнеса повлияла политическая обстановка.

#Общество
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