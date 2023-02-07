«Яндекс» выкупит долю Uber в их совместном предприятии

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Forbes, совместное предприятие MLU B.V., объединившее сервис по доставке еды и такси, было создано Uber и «Яндекс» в 2018 году. Доля акций российской компании изначально составляла 59,3%, но в прошлом году «Яндекс» увеличил свою долю до 71%.