Буцаев: РЭО профинансирует строительство мусорных заводов на 60 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Работа проводится в рамках национальных целей по достижению экономики замкнутого цикла. В течение года РЭО намерен направить займы примерно 18 инвестпроектам в 20 регионах России из средств от выпуска облигаций. Деньги пойдут на строительство современных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов, объектов размещения в составе КПО производительностью около семи миллионов тонн обработки ТКО ежегодно. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, передает newsnn.ru.
«Нами зарегистрирована программа облигаций на 100 миллиардов рублей. Однако спрос на указанную меру поддержки оказался высоковостребованным ввиду действия нового механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федерального проекта «Комплексная система ТКО» в размере 90% от ключевой ставки Центрального банка России. Этот механизм позволяет инвесторам получить заем на строительство инфраструктуры отрасли по ставке около 6% годовых», — сообщил Буцаев.
Перечень проектов к финансированию в период 2023 - 2024 годов прорабатывается очень внимательно. Часть проектов планируется реализовать по концессии. В прошлом году с участием РЭО было заключено 20 таких соглашений в 10 регионах на 42,4 миллиарда рублей.
Как рассказал замгендиректора РЭО Сергей Королев, в рамках концессии обязательства по финансированию таких проектов берут на себя стороны этого соглашения.
«При этом до 95% от стоимости проекта может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций», — добавил он.
РЭО помогает внедрять участникам рынка обращения с ТКО самые передовые доступные технологии и типовые решения, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счет средств облигационного займа РЭО.