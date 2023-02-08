Буцаев: РЭО профинансирует строительство мусорных заводов на 60 млрд рублей

Работа проводится в рамках национальных целей по достижению экономики замкнутого цикла. В течение года РЭО намерен направить займы примерно 18 инвестпроектам в 20 регионах России из средств от выпуска облигаций. Деньги пойдут на строительство современных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов, объектов размещения в составе КПО производительностью около семи миллионов тонн обработки ТКО ежегодно. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, передает newsnn.ru.