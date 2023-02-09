Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
На пресс-конференции журналист напомнил о том, что в прошлом году Голубев говорил о создании макрорегиона Донбасс. Предполагалось строительство асфальтовых заводов, оздоровление рек, укрепление культурных связей.
«Макрорегиона не будет. Будет “Содружество Донбасс”», - сообщил Голубев.
Он пояснил, что объединение будет создано на основе Донбасса. Соответствующие соглашения о сотрудничестве будут подписаны с главами новых регионов. Голубев отметил, что у регионов тесные связи в различных отраслях.
Ранее Голубев рассказал, что Ростовская область выполняет в настоящий момент особую миссию на территории Донбасса.