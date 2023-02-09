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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Губернатор Ростовской области Голубев опроверг создание макрорегиона Донбасс

9 февраля 2023, 10:03
Фото: donland.ru
Голубев опроверг создание макрорегиона Донбасс
Ростовская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, однако речи о создании макрорегиона Донбасс не идет. сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

На пресс-конференции журналист напомнил о том, что в прошлом году Голубев говорил о создании макрорегиона Донбасс. Предполагалось строительство асфальтовых заводов, оздоровление рек, укрепление культурных связей.

«Макрорегиона не будет. Будет “Содружество Донбасс”», - сообщил Голубев.

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Он пояснил, что объединение будет создано на основе Донбасса. Соответствующие соглашения о сотрудничестве будут подписаны с главами новых регионов. Голубев отметил, что у регионов тесные связи в различных отраслях.

Ранее Голубев рассказал, что Ростовская область выполняет в настоящий момент особую миссию на территории Донбасса.

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