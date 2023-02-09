Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Тела осужденных с термическими ожогами были обнаружены после пожара в ростовской колонии 9 февраля. Одному из погибших осужденных было 45 лет, а другому - 38 лет.
Также известно, что в больницу доставлен заключенный, получивший ожоги различной степени тяжести. В настоящее время Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону следственного управления СКР проводится доследственная проверка по факту произошедшего. На месте возгорания обнаружили тела двух мужчин с термическими ожогами.
На месте работают следователи следственного отдела и криминалисты следственного управления, планируется проведение судебных экспертиз.