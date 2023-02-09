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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

СКР подтвердил гибель заключенных в колонии при пожаре в Ростове

9 февраля 2023, 11:23
Фото: 1MI
СКР подтвердил гибель заключенных в колонии при пожаре в Ростове
Гибель двух заключенных в колонии Ростова при пожаре подтвердили УСКР, сейчас следователи проводят проверку по факту трагедии, сообщили в ведомстве.
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Пожар

Тела осужденных с термическими ожогами были обнаружены после пожара в ростовской колонии 9 февраля. Одному из погибших осужденных было 45 лет, а другому - 38 лет.

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Также известно, что в больницу доставлен заключенный, получивший ожоги различной степени тяжести. В настоящее время Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону следственного управления СКР проводится доследственная проверка по факту произошедшего. На месте возгорания обнаружили тела двух мужчин с термическими ожогами.

На месте работают следователи следственного отдела и криминалисты следственного управления, планируется проведение судебных экспертиз.

 

 

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