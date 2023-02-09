Также известно, что в больницу доставлен заключенный, получивший ожоги различной степени тяжести. В настоящее время Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону следственного управления СКР проводится доследственная проверка по факту произошедшего. На месте возгорания обнаружили тела двух мужчин с термическими ожогами.