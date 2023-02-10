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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

МЧС предупредили жителей Ростовской области о гололеде и морозе до -21 градуса

10 февраля 2023, 08:20
Фото: 1MI
МЧС предупредили жителей Ростовской области о гололеде и морозе до -21 градуса
В Ростовской области ожидаются ветер скоростью до 10 метров в секунду и морозы до -21 градуса, об этом сообщили на портале донского ГУ МЧС.
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Погода

В четверг, 9 февраля, синоптики Ростовского гидрометцентра опубликовали прогноз, согласно которому в ближайшие сутки в Ростове ожидается облачная погода без существенных осадков.

В утреннее и ночное время на донских дорогах будут возникать туман и изморозь, а асфальт покроет льдом, из-за чего следует внимательно соблюдать ПДД и увеличить дистанцию с другими автомобилями.

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Кроме того, в течение всего дня в регионе сохранится ветер скоростью от трех до 10 метров в секунду, а вот температура воздуха будет колебаться от -8 до -18 градусов, а вот на восток региона опустятся трескучие морозы до — 21 градуса.

Ранее в Ростове стало известно, что на маршруты выходят неотапливаемые автобусы.

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