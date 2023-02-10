Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В четверг, 9 февраля, синоптики Ростовского гидрометцентра опубликовали прогноз, согласно которому в ближайшие сутки в Ростове ожидается облачная погода без существенных осадков.
В утреннее и ночное время на донских дорогах будут возникать туман и изморозь, а асфальт покроет льдом, из-за чего следует внимательно соблюдать ПДД и увеличить дистанцию с другими автомобилями.
Кроме того, в течение всего дня в регионе сохранится ветер скоростью от трех до 10 метров в секунду, а вот температура воздуха будет колебаться от -8 до -18 градусов, а вот на восток региона опустятся трескучие морозы до — 21 градуса.
Ранее в Ростове стало известно, что на маршруты выходят неотапливаемые автобусы.