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Posted Вчера, 19:45

Published Вчера, 19:45

Modified Вчера, 19:47

Updated Вчера, 19:47

«Только не весы!»: психолог рассказала, что ростовчанам нельзя дарить на 14 февраля

10 февраля 2023, 19:45
Фото: freepik.com

Психолог рассказала, какие подарки не стоит дарить ростовчанам на 14 февраля

Посуда и бытовая техника только расстроят получателя, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

Некоторые подарки, считает психолог, могут не порадовать партнера, а стать причиной семейного скандала.

«Самый лучший способ выбрать правильный подарок — это поговорить с возлюбленным и выяснить, что именно он или она хочет», — советует Маргарита Титова.

Однако, если очень хочется сделать сюрприз, то подходить к выбору подарка стоит с умом.

«Во-первых, заранее договоритесь, дарите ли вы подарки взаимно или в одностороннем порядке. Поговорите об их стоимости, она не обязательно должна быть одинаковой. Узнайте, не обидит ли партнера дорогой подарок», — говорит эксперт.

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В числе самых «обидных» романтических сюрпризов психолог назвала подарки с «намеками». Так, весы или сковородка могут свидетельствовать о том, что женщина должна соответствовать определенным стандартам. Мужчин же могут разочаровать подарки без романтического подтекста: обыкновенная бытовая техника, деньги.

«Выбирая подарок, нужно думать о том, как он сможет продемонстрировать ваши чувства к партнеру. Я бы советовала выбирать подарки в виде романтического времяпрепровождения: парная фотосессия, сертификат на двоих куда-либо, парная одежда», - советует семейный психолог.

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