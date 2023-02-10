Posted Вчера, 19:45
Published Вчера, 19:45
Modified Вчера, 19:47
Updated Вчера, 19:47
Некоторые подарки, считает психолог, могут не порадовать партнера, а стать причиной семейного скандала.
«Самый лучший способ выбрать правильный подарок — это поговорить с возлюбленным и выяснить, что именно он или она хочет», — советует Маргарита Титова.
Однако, если очень хочется сделать сюрприз, то подходить к выбору подарка стоит с умом.
«Во-первых, заранее договоритесь, дарите ли вы подарки взаимно или в одностороннем порядке. Поговорите об их стоимости, она не обязательно должна быть одинаковой. Узнайте, не обидит ли партнера дорогой подарок», — говорит эксперт.
В числе самых «обидных» романтических сюрпризов психолог назвала подарки с «намеками». Так, весы или сковородка могут свидетельствовать о том, что женщина должна соответствовать определенным стандартам. Мужчин же могут разочаровать подарки без романтического подтекста: обыкновенная бытовая техника, деньги.
«Выбирая подарок, нужно думать о том, как он сможет продемонстрировать ваши чувства к партнеру. Я бы советовала выбирать подарки в виде романтического времяпрепровождения: парная фотосессия, сертификат на двоих куда-либо, парная одежда», - советует семейный психолог.
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