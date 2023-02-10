«Во-первых, заранее договоритесь, дарите ли вы подарки взаимно или в одностороннем порядке. Поговорите об их стоимости, она не обязательно должна быть одинаковой. Узнайте, не обидит ли партнера дорогой подарок», — говорит эксперт.