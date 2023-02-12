«Роствертол» посетил глава комитета Госдумы Владимир Гутенев

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В рамках визита Гутенев встретился с руководством завода, а также конструкторами, инженерами и рабочими. По словам парламентария, он уверен, что в дальнейшем завод будет только увеличивать производственные мощности.
«Завод выпускает уникальную вертолетную технику, вносит значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — подчеркнул Гутенев.
Кроме того, Гутенев посетил и акцию «День донора», которая проходила на территории завода. Сдать кровь в передвижную лабораторию пришли более сотни добровольцев.
Ростовское региональное отделение СоюзМаш принимает самое активное участие в донорской программе уже десятый год. За это время участниками акции стали более 25,6 тысячи человек.
«Роствертол» входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Завод осуществляет полный цикл по производству вертолетов от изготовления деталей до проведения испытательных полетов. Предприятие является лидером СоюзМаш России в своем регионе.