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«Роствертол» посетил глава комитета Госдумы Владимир Гутенев

12 февраля 2023, 11:48
Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, руководитель подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев с рабочим визитом посетил ПАО «Роствертол».

В рамках визита Гутенев встретился с руководством завода, а также конструкторами, инженерами и рабочими. По словам парламентария, он уверен, что в дальнейшем завод будет только увеличивать производственные мощности.

«Завод выпускает уникальную вертолетную технику, вносит значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — подчеркнул Гутенев.

Кроме того, Гутенев посетил и акцию «День донора», которая проходила на территории завода. Сдать кровь в передвижную лабораторию пришли более сотни добровольцев.
Ростовское региональное отделение СоюзМаш принимает самое активное участие в донорской программе уже десятый год. За это время участниками акции стали более 25,6 тысячи человек.

«Роствертол» входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Завод осуществляет полный цикл по производству вертолетов от изготовления деталей до проведения испытательных полетов. Предприятие является лидером СоюзМаш России в своем регионе.

#Елена Янкевич
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