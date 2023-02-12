«Роствертол» посетил глава комитета Госдумы Владимир Гутенев

Кроме того, Гутенев посетил и акцию «День донора», которая проходила на территории завода. Сдать кровь в передвижную лабораторию пришли более сотни добровольцев.

Ростовское региональное отделение СоюзМаш принимает самое активное участие в донорской программе уже десятый год. За это время участниками акции стали более 25,6 тысячи человек.