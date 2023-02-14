Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Начало новой недели ознаменовалось в Ростовской области непогодой. Регион охватили сильные снегопады и ветер. Расчищать дороги от заносов и снега вышли 444 единицы техники, они использовали более девяти тонн противогололедных материалов.
На федеральной трассе М-4 «Дон» работают 52 машины ростовского филиала «Автодора». Они также обработали дорогу уже тысячей тонн противогололедных материалов.
Ранее у Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины.