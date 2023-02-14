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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Ростовской области более 400 спецмашин борются с заносами и снегом

14 февраля 2023, 10:40
Фото: donland.ru
В Ростовской области более 400 спецмашин борются с заносами и снегом
В Ростовской области 444 единицы техники справляются с последствиями непогоды на дорогах, рассказали в правительстве региона.

Начало новой недели ознаменовалось в Ростовской области непогодой. Регион охватили сильные снегопады и ветер. Расчищать дороги от заносов и снега вышли 444 единицы техники, они использовали более девяти тонн противогололедных материалов.

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На федеральной трассе М-4 «Дон» работают 52 машины ростовского филиала «Автодора». Они также обработали дорогу уже тысячей тонн противогололедных материалов.

Ранее у Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Транспорт#Погода#Ростовская область
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