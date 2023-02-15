Эксперты: Жилье в России подешевеет к началу 2024 года

Звездин высказал мнение, что приобретать недвижимость сегодня не стоит: это будет неуместной инвестицией – как в падающий рубль, так и в дешевеющее жилье. Эксперт предсказал дальнейшее падение цен на недвижимость и существенное ее удешевление в будущем году – в долларовом отношении минимум на треть.