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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Эксперты: Жилье в России подешевеет к началу 2024 года

Сегодня, 14:33
Рублевые цены на недвижимость через год могут опуститься на 10%, долларовые – на 30%.

Как рассказал в беседе с News.ru финансовый аналитик Артем Звездин, такие прогнозы обусловлены тенденциями роста курса американской валюты и удешевления жилья в России.

Звездин высказал мнение, что приобретать недвижимость сегодня не стоит: это будет неуместной инвестицией – как в падающий рубль, так и в дешевеющее жилье. Эксперт предсказал дальнейшее падение цен на недвижимость и существенное ее удешевление в будущем году – в долларовом отношении минимум на треть.

Напомним: в понедельник рубль на торгах опустился до минимальных значений апреля 2022 года, и снижение курса национальной валюты продолжается – на фоне сокращения валютных доходов России из-за санкций.



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