Портал ТАСС рассказал, что за вторник, 14 февраля, в Ростове выпало больше трети месячной нормы осадков — 18,1 миллиметра осадков. По словам синоптика Елены Назаровой, причиной этого явления стал циклон, который сменил теплые воздушные массы на холодные.