Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Портал ТАСС рассказал, что за вторник, 14 февраля, в Ростове выпало больше трети месячной нормы осадков — 18,1 миллиметра осадков. По словам синоптика Елены Назаровой, причиной этого явления стал циклон, который сменил теплые воздушные массы на холодные.
Елена Назарова объяснила, что декадная норма в феврале составляет 15 миллиметров осадков, однако за одни сутки выпало на 20% больше этой нормы.
«Влияние[прим. редакции — циклона] будет сохраняться в течение трех дней. Процесс выпадения осадков будет активизироваться, к 19 февраля мы ожидаем также выпадение снега», — в заключение добавила Назарова, заметив, что вскоре в Ростов-на-Дону придут 14-градусные морозы.
Ранее стало известно, в каких городах Ростовской области не соблюдали требования уборки снега.