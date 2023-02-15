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В Ростове-на-Дону за один день выпало больше 18 миллиметров осадков 14 февраля

15 февраля 2023, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове за сутки во время метели выпало больше декадной нормы снега — 18,1 миллиметра осадков, об этом сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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Портал ТАСС рассказал, что за вторник, 14 февраля, в Ростове выпало больше трети месячной нормы осадков — 18,1 миллиметра осадков. По словам синоптика Елены Назаровой, причиной этого явления стал циклон, который сменил теплые воздушные массы на холодные.

Елена Назарова объяснила, что декадная норма в феврале составляет 15 миллиметров осадков, однако за одни сутки выпало на 20% больше этой нормы.

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«Влияние[прим. редакции — циклона] будет сохраняться в течение трех дней. Процесс выпадения осадков будет активизироваться, к 19 февраля мы ожидаем также выпадение снега», — в заключение добавила Назарова, заметив, что вскоре в Ростов-на-Дону придут 14-градусные морозы.

Ранее стало известно, в каких городах Ростовской области не соблюдали требования уборки снега.

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