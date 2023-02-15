В среду, 15 февраля, в паблике «Это Ростов» появились фотографии местных жителей, которые сообщили, что, несмотря на обещания властей очистить город, Ростов остается скован снегом и льдом. Очевидцы рассказали, что льдом покрыты тротуары и перед зданием администрации Ростова, и прокуратуры, хотя на большей части прикрепленных снимков легко можно узнать проспект Буденновский и улицу Темерницкую.