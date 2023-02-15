Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В среду, 15 февраля, в паблике «Это Ростов» появились фотографии местных жителей, которые сообщили, что, несмотря на обещания властей очистить город, Ростов остается скован снегом и льдом. Очевидцы рассказали, что льдом покрыты тротуары и перед зданием администрации Ростова, и прокуратуры, хотя на большей части прикрепленных снимков легко можно узнать проспект Буденновский и улицу Темерницкую.
«Главное, отчитаться, что город к зиме готов! Реагенты куплены, народ будет доволен, тротуары будут очищены до асфальта!», — возмутилась читательница. С ней согласились и другие жители, отметив, что весь центр города покрыт снегом и льдом, а коммунальщики расчистили только проезжую часть.
«Весь центр города не чищен. Будённовский, Горького, Пушкинская, Халтуринский и так далее», — согласилась одна из ростовчанок.
«Опять пост нытики опубликовали, нормальный человек когда видит такую картину, то цепляется за ногу прохожего и до работы на заду*[прим. редакции — комментарий был изменен из соображений цензуры] катится», — пошутил другой местный житель.
Однако нашлись и те, кто не понял жалоб сограждан на гололед.
«Зачем чистить, все равно растает же. Вот посмотрите», — заметил другой ростовчанин.
«Тут зимы-то той осталось, потерпите!», — призвали ростовчане.