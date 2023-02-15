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«Все равно растает»: в Ростове призвали «переждать» таяние льда на тротуарах

15 февраля 2023, 08:35
Фото: ВК "Это Ростов!"
«Все равно растает»: в Ростове призвали «переждать» таяние льда на тротуарах

Ростовчан возмутили обледеневшие тротуары у зданий администрации и прокуратуры

В Ростове жителей возмутились, что за ночь не очистили от льда тротуары в центре города, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».
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В среду, 15 февраля, в паблике «Это Ростов» появились фотографии местных жителей, которые сообщили, что, несмотря на обещания властей очистить город, Ростов остается скован снегом и льдом. Очевидцы рассказали, что льдом покрыты тротуары и перед зданием администрации Ростова, и прокуратуры, хотя на большей части прикрепленных снимков легко можно узнать проспект Буденновский и улицу Темерницкую.

«Главное, отчитаться, что город к зиме готов! Реагенты куплены, народ будет доволен, тротуары будут очищены до асфальта!», — возмутилась читательница. С ней согласились и другие жители, отметив, что весь центр города покрыт снегом и льдом, а коммунальщики расчистили только проезжую часть.

Фото: rostov-gorod.ru
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«Весь центр города не чищен. Будённовский, Горького, Пушкинская, Халтуринский и так далее», — согласилась одна из ростовчанок.

«Опять пост нытики опубликовали, нормальный человек когда видит такую картину, то цепляется за ногу прохожего и до работы на заду*[прим. редакции — комментарий был изменен из соображений цензуры] катится», — пошутил другой местный житель.

Однако нашлись и те, кто не понял жалоб сограждан на гололед.

«Зачем чистить, все равно растает же. Вот посмотрите», — заметил другой ростовчанин.

«Тут зимы-то той осталось, потерпите!», — призвали ростовчане.

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