Жители Советского района Ростова пожаловались на очередную аварию «Ростовводоканала»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Люди жалуются, что отключение холодной воды на Каширской в Ростове стало уже неприятной традицией.
«Что происходит в этом водоканале? Почему они не меняют старые сети, которые у них рвутся постоянно? Видать, только заплатки и ставят. Как какое-то изменение температур, сразу — порыв. Позавчера холодной воды не было, сегодня опять отключили», — возмущаются собственники квартир дома № 6 на Каширской.
В АО «Ростовводоканал» корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что авария произошла на улице 2-я Краснодарская.
«Воды не будет ориентировочно до 17.00», — подчеркнул сотрудник предприятия.
Ранее RostovGazeta выясняла, что творится в Ростовводоканале.