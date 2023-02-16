Жители Советского района Ростова пожаловались на очередную аварию «Ростовводоканала»

«Что происходит в этом водоканале? Почему они не меняют старые сети, которые у них рвутся постоянно? Видать, только заплатки и ставят. Как какое-то изменение температур, сразу — порыв. Позавчера холодной воды не было, сегодня опять отключили», — возмущаются собственники квартир дома № 6 на Каширской.