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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Жители Советского района Ростова пожаловались на очередную аварию «Ростовводоканала»

16 февраля 2023, 13:02
Фото: Ростовский Водоканал/vk.com
В редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Каширской в Ростове. Они пожаловались на постоянное отключение холодной воды.

Люди жалуются, что отключение холодной воды на Каширской в Ростове стало уже неприятной традицией.

«Что происходит в этом водоканале? Почему они не меняют старые сети, которые у них рвутся постоянно? Видать, только заплатки и ставят. Как какое-то изменение температур, сразу — порыв. Позавчера холодной воды не было, сегодня опять отключили», — возмущаются собственники квартир дома № 6 на Каширской.

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В АО «Ростовводоканал» корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что авария произошла на улице 2-я Краснодарская.

«Воды не будет ориентировочно до 17.00», — подчеркнул сотрудник предприятия.

Ранее RostovGazeta выясняла, что  творится в Ростовводоканале. 

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