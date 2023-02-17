Банк «Центр-инвест» восстановил историю здания головного офиса в Ростове

Сам «Центр-инвест» в течение 30 лет занимается реализацией культурных, социальных и образовательных проектов. В прошлом году вместе с журналом «Нация» выпустили книгу «Гражданин Ростова-на-Дону», в которой раскрыли истории 30 горожан, внесших значительный вклад в развитие города, за счет чего его знают не только в России, но и других странах.