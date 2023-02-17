Банк «Центр-инвест» восстановил историю здания головного офиса в Ростове

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Торжественное открытие прошло в четверг, 16 февраля. Информационные знаки можно увидеть со стороны улицы Красноармейской.
Один из них посвятили истории 150-летнего здания, узнать о которой можно по размещенному QR-коду. Появится информация об основателе строения купце Николае Токареве, его предпринимательской и благотворительной деятельности в Ростове-на-Дону.
На втором знаке разместили историческую карту города с названиями улиц XIX века. Это период, когда шло строительство здания. Можно увидеть, что улица Красноармейская ранее имела название Скобелевская, а проспект Соколова назывался Средний. Именно на пересечении этих улиц Николай Токарев запустил свои предприятия.
Теперь в здании работает головной офис банка «Центр-инвест». Он продолжает традиции Донского предпринимательства, меценатства и благотворительности.
Председатель Правления Лидия Симонова назвала символичным, что история банка оказалась связана с судьбой выдающегося предпринимателя и мецената своего времени.
«Он инвестировал в экономическое и социальное развитие региона. Уверены, что теперь наш банк станет отправной точкой для знакомства с городом и богатой историей устойчивого предпринимательства на Дону» — отметила Лидия Симонова.
Сам «Центр-инвест» в течение 30 лет занимается реализацией культурных, социальных и образовательных проектов. В прошлом году вместе с журналом «Нация» выпустили книгу «Гражданин Ростова-на-Дону», в которой раскрыли истории 30 горожан, внесших значительный вклад в развитие города, за счет чего его знают не только в России, но и других странах.