УЕФА начислил очки России несмотря на пропуск сезона

Россия отстранена от турниров УЕФА, но после переговоров с организацией решила не уходить в Азию. Данными действиями организация показывает свои намерения сохранить нашу страну в своем составе. Текущие положение в рейтинге позволяет России участвовать одним клубом в Лиге чемпионов.