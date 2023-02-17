УЕФА начислил очки России несмотря на пропуск сезона

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
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Updated Сегодня, 18:58
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу организации.
Исходя из данного рейтинга определяется количество участников страны в каждом сезоне.
Россия отстранена от турниров УЕФА, но после переговоров с организацией решила не уходить в Азию. Данными действиями организация показывает свои намерения сохранить нашу страну в своем составе. Текущие положение в рейтинге позволяет России участвовать одним клубом в Лиге чемпионов.