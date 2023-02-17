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Posted Сегодня, 18:57

Published Сегодня, 18:57

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

УЕФА начислил очки России несмотря на пропуск сезона

Сегодня, 18:57
УЕФА начислил России очки в таблицу рейтинга, добавив в нее минимальный результат за пять лет.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу организации.

Исходя из данного рейтинга определяется количество участников страны в каждом сезоне.

Россия отстранена от турниров УЕФА, но после переговоров с организацией решила не уходить в Азию. Данными действиями организация показывает свои намерения сохранить нашу страну в своем составе. Текущие положение в рейтинге позволяет России участвовать одним клубом в Лиге чемпионов.

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