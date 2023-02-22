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Posted 22 февраля 08:59

Published 22 февраля 08:59

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Еще 20 семей улучшат жизненные условия в Лабытнанги

22 февраля 08:59
Еще 20 семей Лабытнанги смогут улучшить условия проживания благодаря поддержке государства.

Как пишет Infox, мэр Лабытнанги Марина Трескова вручила документы о праве на социальные выплаты 20 семьям. Поддержку получили как молодые пары, так и жители, которым уже больше 36 лет. Такое стало возможно благодаря содействию губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. Мэр города в своем Telegram-канале выразила радость за всех, получивших свидетельства, а также выразила надежду, что вопросы, связанные с покупкой жилья и погашением ипотеки, будут решены быстро.

 

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