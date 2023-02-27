В Ростове могут изменить маршрут автобуса №28 до СНТ «Виноградарь»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:41
В среду, 22 февраля, Департамент транспорта Ростова опубликовал объявление о голосовании по проекту изменения движения маршрута общественного транспорта №28. Так жители СНТ «Виноградарь» попросили изменить движение автобусов по улице Каскадной, переулке Днепровскому и другим улицам, чтобы иметь транспорт, проезжающий рядом с МБУЗ «Городской поликлиникой №4», а также образовательными учреждениями и рынком.
В настоящий момент автобус №28 едет по маршруту от Сельмаша к улицам Менжинского, Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Вятской к Орской, Золотистой и с/т «Виноградарь», после чего едет в обратном направлении по тому же маршруту.
Сейчас жители просят, чтобы после улицы Вятской автобус заворачивал в переулок Днепровский, ехал к Каскадной, а потом возвращался на улицу Орскую. Это добавит в маршрут две дополнительных улицы.
Голосование за варианты маршрутов будет продолжаться до 5 марта, сейчас участие в опросе приняли около 340 жителей.
Ранее автобусы из Москвы в Ростов стали самыми востребованными в стране.