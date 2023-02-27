В Ростове могут изменить маршрут автобуса №28 до СНТ «Виноградарь»

В среду, 22 февраля, Департамент транспорта Ростова опубликовал объявление о голосовании по проекту изменения движения маршрута общественного транспорта №28. Так жители СНТ «Виноградарь» попросили изменить движение автобусов по улице Каскадной, переулке Днепровскому и другим улицам, чтобы иметь транспорт, проезжающий рядом с МБУЗ «Городской поликлиникой №4», а также образовательными учреждениями и рынком.