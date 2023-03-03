Какую финансовую подушку надо иметь ростовчанам рассказал экономист Миронова

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По мнению эксперта, финансовая подушка необходима в экономически нестабильном 2023 году. Анастасия Миронова рассказала, как рассчитать необходимое количество денег в «запасном бюджете».
«Высчитайте, сколько денег в месяц вы в среднем тратите и умножьте это число на 3-6 месяцев. В результате получите сумму, которой вам хватит, чтобы найти новую работу или сделать внезапную, но необходимую покупку, оплатить лечение», - пояснила эксперт.
Экономист добавила, что чем больше у человека источников дохода, тем меньше может быть его подушка безопасности.
«Если говорить о средней величине такой финансовой подушки в Ростове, то она составляет 138 тысяч рублей. Средняя зарплата по последним данным Росстата в Ростове составляет 46 134 рубля. Из них ежемесячно человек тратит около 23 тысяч рублей на повседневные нужды. Умножаем эту сумму на 6 месяцев и получаем, что для создания финансовой подушке среднестатистическому ростовчанину необходимо почти 140 тысяч рублей», - объясняет экономист.
Миронова отмечает, что если и этой суммы кажется мало, «запасной бюджет» можно увеличить до психологически приемлемого объема, исходя из индивидуальных финансовых привычек.
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