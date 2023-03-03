Какую финансовую подушку надо иметь ростовчанам рассказал экономист Миронова

«Если говорить о средней величине такой финансовой подушки в Ростове, то она составляет 138 тысяч рублей. Средняя зарплата по последним данным Росстата в Ростове составляет 46 134 рубля. Из них ежемесячно человек тратит около 23 тысяч рублей на повседневные нужды. Умножаем эту сумму на 6 месяцев и получаем, что для создания финансовой подушке среднестатистическому ростовчанину необходимо почти 140 тысяч рублей», - объясняет экономист.