Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Пенсионер рассказывает, как несколько лет назад, в рамках распоряжения правительства, в его доме установили электросчетчик. Только, по его словам, новый счетчик сразу стал барахлить.
«Два года я жаловался, но все было бесполезно. И только в 2019 году мне подтвердили, что счетчик неисправен», - рассказывает дедушка Стефан.
Пенсионер приобрел новый счетчик и установил его самостоятельно. Но началась пандемия коронавируса, поэтому зарегистрировать новый прибор инвалид не смог. В итоге, у него появилась задолженность, из-за которой в его доме отключили свет.
«Куда я только не обращался, добиться ничего не мог. А за это время, пока несколько месяцев я жил без света, счетчик намотал еще 300 киловатт. Разве это не показатель его неисправности?» - недоумевает пожилой мужчина.
Он рассказывает, что собирался вызвать полицию для установки факта нарушения. Но прибывшие на место сотрудники специализированной организации отговорили. Они пообещали, что решат вопрос самостоятельно. Новый счетчик в итоге установили на столбе на улице. Правда, пенсионеру, как он говорит, якобы выдали акт о погрешности счетчика на 40%.
«Новый счетчик тоже работал неправильно. И когда его снова проверили после моих жалоб, погрешность оказалась уже 80%», - жалуется Таранушич.
Из-за накопившихся счетов за электричество, на него подали в суд.
В попытке доказать отсутствие своей вины пожилой мужчина решил прибегнуть к помощи юристов. Он обратился в ближайшую юридическую компанию в центре города «ЮК Браус».
«А я же инвалид второй группы, у меня больное сердце. Двадцать лет уже мучаюсь. У юристов мне стало плохо. Я попросил вызвать скорую, но никто не реагировал. Меня только убеждали быстренько подписать договор. В таком состоянии подписывать документы я категорически не захотел. Тогда мы договорились перенести решение этих вопросов на следующий день», — говорит Стефан.
Собеседник добавляет, что накануне визита к юристам, встречался с сыном. Тот дал ему деньги на проживание — 30 тысяч рублей.
«Вот юристы и предложили мне положить деньги к ним в сейф для сохранности. Все равно я к ним завтра приду и заберу свои деньги. Они обеспокоились, вдруг я в плохом состоянии потеряю столь большую для меня сумму», — разъясняет свое видение ситуации пенсионер.
Только, когда на следующий день он пришел в юридическую компанию, деньги из сейфа ему, дескать, не вернули.
«Мне сказали, что мои 30 тысяч пошли на оплату их юридических услуг. Выдали мне договор, подписанный моим именем. Только этот договор я не подписывал. Меня попросту ограбили в этой юридической компании», — убежден Стефан Таранушич.
Независимый юрист Антон Габович, изучивший материалы жалобы ростовчанина, объясняет, что в рамках составленного договора в юридической компании пенсионеру гарантировали подготовить 4 документа. А именно несколько обращений — в прокуратуру, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и исковое заявление в суд.
Эти документы были подготовлены юристами. А сумму к оплате за их составление юридическая фирма оценила в 43,2 тысячи рублей. Установив при этом для оплаты этапность: 30 тысяч рублей — предварительно, а остальные — потом.
«Дело в том, что в договоре могла оказаться и совсем другая сумма, например, миллион рублей. Это цена за услуги, которые юридическая компания вправе устанавливать самостоятельно», — разъясняет Габович.
По словам юриста, все возражения пенсионера можно было раньше отработать в судебном порядке. Но сейчас время уже упущено.
«С формальной точки зрения договор соблюден. Прошло уже несколько судов не в пользу пенсионера. По сути, он стал заложником обстоятельств. Юридических механизмов для помощи в данном случае, к сожалению, не осталось», — подчеркивает Габович.
Он добавляет, что пожилые люди с трудом вникают в нюансы составления всевозможных договоров. Многие из них плохо видят. Поэтому и поддаются на уговоры. А это не всегда приводит к ожидаемым последствиям.
«Можно лишь порекомендовать людям категорически не подписывать документы в двух случаях. Если не читал документ, и если прочел, но не понял последствия», — советует юрист.
Выяснить, каким образом произошло недопонимание ситуации между пенсионером и юристами в «ЮК Браус», корреспонденту RostovGazeta не удалось. Единственный телефон, который указан на официальном сайте компании — не отвечает.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в ООО «ЮК Браус». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жертвой афериста стала жительница Ростова.