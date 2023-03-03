«А я же инвалид второй группы, у меня больное сердце. Двадцать лет уже мучаюсь. У юристов мне стало плохо. Я попросил вызвать скорую, но никто не реагировал. Меня только убеждали быстренько подписать договор. В таком состоянии подписывать документы я категорически не захотел. Тогда мы договорились перенести решение этих вопросов на следующий день», — говорит Стефан.