В компании «Интеррос» настояли на большей независимости СД «Норникеля»

Председателем комитета по стратегии стал Денис Александров, комитет по корпоративному управлению и кадрам возглавил Алексей Германович, а исполнять обязанности руководителя комитета СД по бюджету будет Егор Шейбак. Кандидатуру последнего назвал гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин, который прежде сам занимал эту должность, но обратился с просьбой о сложении с себя полномочий. И именно Батехин, по информации издания «Коммерсант», стал инициатором избрания независимых директоров. Об этом информируют «Новые известия».