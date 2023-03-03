В компании «Интеррос» настояли на большей независимости СД «Норникеля»

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Председателем комитета по стратегии стал Денис Александров, комитет по корпоративному управлению и кадрам возглавил Алексей Германович, а исполнять обязанности руководителя комитета СД по бюджету будет Егор Шейбак. Кандидатуру последнего назвал гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин, который прежде сам занимал эту должность, но обратился с просьбой о сложении с себя полномочий. И именно Батехин, по информации издания «Коммерсант», стал инициатором избрания независимых директоров. Об этом информируют «Новые известия».
В «Русале» предложили переизбрать председателя совета директоров «Норникеля» Андрея Бугрова. Компания, по данным журналистов «Ъ», выдвинула кандидатуру Евгения Шварца, который, впрочем, не мог стать независимой стороной, поскольку в прошлом году заступил на пост неисполнительного директора СД «Русала» по экологии.
Более девяти лет, с марта 2013 года, председателем совета директоров «Норникеля» являлся независимый директор Гарет Пенни. В марте прошлого года он ушел в отставку, а главой СД избрали Андрея Бугрова, который занимал должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию.
По мнению экспертов, повышение значимости роли независимых директоров поможет вывести на новый уровень управление компанией с учетом российского законодательства и лучших мировых практик.
«Норникель» известен как крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Компания обладает наиболее крупными запасами никелевой руды, производит платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.
География поставок компании включает свыше трех десятков стран. Производственные мощности размещены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.