Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Четверг, 9 марта, выдастся облачным для жителей Ростовской области. Температура воздуха днем составит в среднем +14 градусов, а ночью — +8 градусов. На юге региона столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.
Также в большинстве районов пройдут дожди. Они уже обрушились с утра на Ростов и близлежащие к нему города.
Ранее жителей Ростова предупредили о предстоящем похолодании на следующей неделе. Субтропический циклон в регионе сменится на северный, из-за чего температура воздуха опустится в среднем до +6.