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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область 9 марта

9 марта 2023, 07:59
Фото: Brandon Wong mrbw/unsplash
Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область 9 марта
В Ростовской области в четверг, 9 марта, будет ветрено и пасмурно, предупредили синоптики.
Сюжет
Погода

Четверг, 9 марта, выдастся облачным для жителей Ростовской области. Температура воздуха днем составит в среднем +14 градусов, а ночью — +8 градусов. На юге региона столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Скорость ветра составит 18 метров в секунду.

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду
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Также в большинстве районов пройдут дожди. Они уже обрушились с утра на Ростов и близлежащие к нему города.

Ранее жителей Ростова предупредили о предстоящем похолодании на следующей неделе. Субтропический циклон в регионе сменится на северный, из-за чего температура воздуха опустится в среднем до +6.

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#Виктория Прутковская#Прогноз погоды#Погода#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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