Известно, что капремонт должен начаться не позднее 3 апреля 2023 года, а завершиться 28 февраля 2025 года. Работы разделены на несколько этапов. Они включают в себя закрепление грунтов, демонтаж устаревших конструкций, реконструкцию отопления, вентиляции водопровода и канализации. Кроме того подрядной организации нужно будет отремонтировать лифт и электрику, а также заняться озеленением территории, прилегающей к больнице.