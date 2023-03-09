Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В этом году капитальный ремонт стартует в поликлинике №7 в Ростове на улице Варфоломеева, 103/39. Сейчас руководство медучреждения выбирает подрядчика, который выполнит все необходимые работы за 180 миллионов рублей.
Известно, что капремонт должен начаться не позднее 3 апреля 2023 года, а завершиться 28 февраля 2025 года. Работы разделены на несколько этапов. Они включают в себя закрепление грунтов, демонтаж устаревших конструкций, реконструкцию отопления, вентиляции водопровода и канализации. Кроме того подрядной организации нужно будет отремонтировать лифт и электрику, а также заняться озеленением территории, прилегающей к больнице.
Уточняется, что исполнитель работ обязуется следить за чистотой и безопасностью на территории поликлиники во время капремонта. Также он должен обеспечить сохранность всего имеющегося там имущества.
Ранее стало известно, что на капремонт детского сада на Королева в Ростове выделили 297 миллионов рублей.