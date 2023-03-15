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Объем кредитов МСП - разработчикам ПО и IT-компаниям - вырос в три раза

15 марта 2023, 09:15
Почти в три раза увеличился за год объем государственной поддержки, оказанной малым и средним предприятиям, занимающимся разработкой компьютерного программного обеспечения или ведущим другую деятельность в IT-области.

По результатам 2022 года такие предприятия смогли привлечь 12 миллиардов рублей поддержки с применением механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В то же время многократно увеличилось число выданных кредитов: со 195 в 2021 году до 875 в 2022 году., пишет РИА ”Новости”.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что важнейшим из стратегических направлений работы корпорации стал переход от наращивания объемов поддержки к увеличению числа ее получателей. Выйти на многократный прирост числа выданных кредитов по итогам 2022 года удалось, в частности, благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Весь прошлый год в Корпорации МСП активно стремились к расширению возможностей механизма «зонтичных» поручительств, которые предоставляли предпринимателям при отсутствии или нехватке у них залогового имущества. Одновременно с Минэком был скорректирован и подход к стандартам работы региональных гарантийных организаций, подытожил Исаевич.

Среди регионов, которые лидируют по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса, помимо Москвы (6,2 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (миллиард рублей), оказалась Республика Татарстан с показателем 980 миллионов рублей. В ведущую пятерку субъектов РФ также попали Пермский край (532 миллиона рублей) и Орловская область (353 миллиона рублей). Нулевые показатели поддержки отмечены в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Амурской, Курской и Липецкой областях.

Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, обеспечивает предпринимателям содействие в оформлении банковского финансирования посредством гарантий и поручительств в случае, когда залога нет или его размер является недостаточным. За помощью следует обратиться в банки, которые являются участниками механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, и региональные гарантийные организации.

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