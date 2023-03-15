Объем кредитов МСП - разработчикам ПО и IT-компаниям - вырос в три раза

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что важнейшим из стратегических направлений работы корпорации стал переход от наращивания объемов поддержки к увеличению числа ее получателей. Выйти на многократный прирост числа выданных кредитов по итогам 2022 года удалось, в частности, благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Весь прошлый год в Корпорации МСП активно стремились к расширению возможностей механизма «зонтичных» поручительств, которые предоставляли предпринимателям при отсутствии или нехватке у них залогового имущества. Одновременно с Минэком был скорректирован и подход к стандартам работы региональных гарантийных организаций, подытожил Исаевич.