В Ростове число пострадавших в пожаре на Сиверса увеличилось вдвое

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Напомним, недавно стало известно, что число жертв, погибших во время взрыва и последовавшего за ним пожара на улице Сиверса, 20, увеличилось до трех человек.
На тот момент в экстренных службах сообщали о двух пострадавших в пожаре, однако спустя час собственный источник 161.py уточнил, что количество раненых или получивших травмы жителей увеличилось в два раза. Подробности ранений и травм дончан не раскрываются.
Тем временем, в Ростове продолжаются поисковые работы в районе здания погранслужбы ФСБ. После обрушения стен, вызванных взрывом, в ведомстве объявили пропавшими без вести двух сотрудников.
Напомним, работы по ликвидации пожара и его последствий ведутся уже шесть часов. За это время пресс-служба МЧС не предоставили СМИ никакой официальной информации о произошедшем, а также точном количестве жертв и пострадавших. Данные будут обновляться по мере появления новой информации от официальных источников.