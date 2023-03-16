В Ростове число пострадавших в пожаре на Сиверса увеличилось вдвое

Напомним, работы по ликвидации пожара и его последствий ведутся уже шесть часов. За это время пресс-служба МЧС не предоставили СМИ никакой официальной информации о произошедшем, а также точном количестве жертв и пострадавших. Данные будут обновляться по мере появления новой информации от официальных источников.