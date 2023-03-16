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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Ростове число пострадавших в пожаре на Сиверса увеличилось вдвое

16 марта 2023, 15:39
Фото: 32.mchs.gov.ru
В Ростове число пострадавших в пожаре на Сиверса увеличилось вдвое
В Ростове сообщают о четырех пострадавших и трех погибших в результате взрыва горючих материалов на улице Сиверса, об этом сообщили городские СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, недавно стало известно, что число жертв, погибших во время взрыва и последовавшего за ним пожара на улице Сиверса, 20, увеличилось до трех человек.

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На тот момент в экстренных службах сообщали о двух пострадавших в пожаре, однако спустя час собственный источник 161.py уточнил, что количество раненых или получивших травмы жителей увеличилось в два раза. Подробности ранений и травм дончан не раскрываются.

Тем временем, в Ростове продолжаются поисковые работы в районе здания погранслужбы ФСБ. После обрушения стен, вызванных взрывом, в ведомстве объявили пропавшими без вести двух сотрудников.

Напомним, работы по ликвидации пожара и его последствий ведутся уже шесть часов. За это время пресс-служба МЧС не предоставили СМИ никакой официальной информации о произошедшем, а также точном количестве жертв и пострадавших. Данные будут обновляться по мере появления новой информации от официальных источников.

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