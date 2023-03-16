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Published Сегодня, 15:14

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В Ростове под завалами здания на Сиверса ищут сотрудников ФСБ пропавших без вести

16 марта 2023, 15:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове под завалами здания на Сиверса ищут сотрудников ФСБ пропавших без вести
В Ростове двое сотрудников ФСБ числятся пропавшими без вести после взрыва на Сиверса, 20, об этом сообщили местные СМИ.
Сюжет
Пожар

Напомним, в четверг, 16 марта, в центре Ростова на улице Сиверса произошел мощный взрыв в здании, принадлежащем погрануправлению ФСБ по Ростовской области.

После этого источники в экстренных службах стали сообщать о том, что в результате инцидента пропали несколько человек, точное количество которых не сообщалось.

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Сейчас портал 161.py выяснил у собственного источника в правоохранительных органах, что двое сотрудников после взрыва пропали без вести. Сейчас ведутся работы по расчистке завалов после обрушения двух стен здания.

«Они[прим. редакции — сотрудники погранслужбы ФСБ] могут находиться под завалами», — приводят слова источника в издании.

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