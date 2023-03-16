В Ростове под завалами здания на Сиверса ищут сотрудников ФСБ пропавших без вести

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Напомним, в четверг, 16 марта, в центре Ростова на улице Сиверса произошел мощный взрыв в здании, принадлежащем погрануправлению ФСБ по Ростовской области.
После этого источники в экстренных службах стали сообщать о том, что в результате инцидента пропали несколько человек, точное количество которых не сообщалось.
Сейчас портал 161.py выяснил у собственного источника в правоохранительных органах, что двое сотрудников после взрыва пропали без вести. Сейчас ведутся работы по расчистке завалов после обрушения двух стен здания.
«Они[прим. редакции — сотрудники погранслужбы ФСБ] могут находиться под завалами», — приводят слова источника в издании.