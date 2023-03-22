В РФ отмечено падение спроса на бизнес-литературу

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсантъ», за последний год продажи бизнес-литературы упали на 10-28%. В то же время, в электронной библиотеке «Литрес» отмечают рост интереса к литературе на темы антикризисного управления — на 68%. Наибольшим спросом пользуется книга Максима Батырева «Менеджмент во время шторма. 15 правил управления в кризис», где собран опыт преодоления кризиса российскими компаниями в 1990-е, нулевые и период пандемии COVID-19. Очевидно, что люди ищут чужой опыт, который помог бы им адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.