Путь к мировой известности Лионеля Месси. Как начиналась карьера великого футболиста?

Месси давно обрёл статус мировой звезды и стал примером для подражания многих подрастающих футболистов. Карьера аргентинца включает много взлётов и падений, для рассказа про которые не хватит и нескольких статей. Однако всех его кубков и наград не было бы, не поверь в него бабушка. Вера членов семьи в детском возрасте сильно влияет на будущее любого из нас.