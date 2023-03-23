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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Путь к мировой известности Лионеля Месси. Как начиналась карьера великого футболиста?

23 марта 2023, 13:00
Фото: pxhere
Звезда футбола Лео Месси родился 24 июня 1987 года в городе Росарио (Аргентина). Его отец — рабочий на заводе, а мать — уборщица. Лео был не единственным ребенком в семье. У него есть старшие братья Матиас и Родриго, а также сестра Мария Моль.

Детские годы

Лионель интересовался футболом с малых лет. В пятилетнем возрасте аргентинец выступал в клубе «Грандоли» на любительском уровне. Туда его привела бабушка, поскольку больше никто из большой семьи увлечение мальчика тогда не поддерживал.

В «Грандоли» Лионель провёл несколько лет, уже там тренер сравнивал его с великим Диего Марадоной. В чём была особенность юного спортсмена? Он предпочитал решать исходы матчей в одиночку, игнорируя собственных партнёров по команде.

Болезнь

Месси в семь лет уже был в «Ньюэллс Олд Бойз», представляя родной Росарио. Парень играл за команду своего года рождения и забил более пятисот голов. В десятилетнем возрасте у мальчика диагностировали недостаток гормона роста. Было назначено дорогостоящее лечение, на покупку препаратов требовалось около тысячи песо в месяц. Семья Лионеля с огромным трудом покрывала затраты на терапию, поэтому попросила заём у «Ньюэллс Олд Бойз». На лечение клуб тогда смог предоставить только 400 песо.

Фото: pxhere

«Барселона»

17 сентября 2000 года Лионель отправился в «Барселону» на просмотр, организованный агентами из родного города. На смотре Месси в тринадцатилетнем возрасте играл с юношами, которым было по пятнадцать лет. Карлес Решак, который на тот момент был директором клуба, удивился возможностям молодого парня и убедил руководство футбольного клуба, что юноше необходимо оплатить лечение. В свою очередь Лео получил приглашение переехать в Каталонию.

Спортсмен с огромным успехом играл за молодёжные команды «Барселоны». Ему поступало предложение от английского клуба «Арсенал», но он отказался от него. В составе «Барселоны» Лионель провёл восемнадцать лет, выиграв огромное количество как командных, так и индивидуальных наград.

Месси давно обрёл статус мировой звезды и стал примером для подражания многих подрастающих футболистов. Карьера аргентинца включает много взлётов и падений, для рассказа про которые не хватит и нескольких статей. Однако всех его кубков и наград не было бы, не поверь в него бабушка. Вера членов семьи в детском возрасте сильно влияет на будущее любого из нас.

Источник: Match.Center

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