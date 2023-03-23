«Возникли проблемы»: стекло в Ростовской области подорожает на 15% в 2023 году

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
«Многие компании по производству стекла отказались работать в России или были вынуждены провести ребрендинг, чтобы разделить производства внутри страны и за границей. Все это привело сначала к скачку цен, а потом и к уменьшению количества сырья», — объясняет эксперт.
Беспалов добавляет, что с начала 2023 года из-за проблем с закупкой комплектующих в Ростовской области сократилось количество «гаражных» ИП, которые занимались сборкой стеклопакетов на заказ.
«Выжили более-менее крупные компании, которым проще найти поставщиков. Однако им пришлось поднять цены на 10-15% в связи с затратами на импортные составляющие», — рассказал эксперт.
Константин Беспало добавил, что в стекольном бизнесе еще не сформировалась стабильная ситуация по закупке материалов из-за границы и до конца года цены могут вырасти еще на 7%.
Ранее RostovGaezeta писала о том, что Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова.