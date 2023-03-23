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Published Сегодня, 06:48

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«Возникли проблемы»: стекло в Ростовской области подорожает на 15% в 2023 году

23 марта 2023, 06:48
Фото: Like stars/cc by sa/wikimedia.org
Стекло в Ростовской области может подорожать на 15% в 2023 году

Эксперт рассказал о резком подорожании стекла и стеклопакетов в Ростове

На оконном рынке в первом квартале 2023 года возникли проблемы с подорожанием сырья из-за усложненных условий импорта, об этом корреспонденту рассказал менеджер одной из компаний по производству стеклопакетов в Ростовской области Константин Беспалов.

«Многие компании по производству стекла отказались работать в России или были вынуждены провести ребрендинг, чтобы разделить производства внутри страны и за границей. Все это привело сначала к скачку цен, а потом и к уменьшению количества сырья», — объясняет эксперт.

Беспалов добавляет, что с начала 2023 года из-за проблем с закупкой комплектующих в Ростовской области сократилось количество «гаражных» ИП, которые занимались сборкой стеклопакетов на заказ.

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«Выжили более-менее крупные компании, которым проще найти поставщиков. Однако им пришлось поднять цены на 10-15% в связи с затратами на импортные составляющие», — рассказал эксперт.

Константин Беспало добавил, что в стекольном бизнесе еще не сформировалась стабильная ситуация по закупке материалов из-за границы и до конца года цены могут вырасти еще на 7%.

Ранее RostovGaezeta писала о том, что Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова.

 

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#Анна Ивченко#Экономика#Бизнес#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов
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