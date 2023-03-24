Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Управление занятости населения Ростовской области предложило безработным отправиться на военную службу по контракту. Объявление об этом появилось на сайте учреждения 21 марта, сообщает портал RO.Today.
За подробной информацией чиновники отсылали граждан в пункт отбора на военную службу по контракту на улице Оганова, 22.
Однако сейчас объявления пропали с сайта управления занятости. Нет информации о военной службе по контракту и в соцсетях организации.
Сообщения с предложением безработным служить по контракту опубликовали и некоторые муниципалитеты. Например, администрация Семикаракорского района. Она подробно расписала требования и преимущества такой службы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ищут кандидатов в погранслужбу ФСБ России.