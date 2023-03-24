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Published Сегодня, 17:44

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Безработных в Ростовской области позвали служить по контракту весной 2023-го

24 марта 2023, 17:44
Фото: 1MI
В Ростовской области безработным предложили служить по контракту, как пишут СМИ, сообщение об этом опубликовал центр занятости населения Ростовской области.

Управление занятости населения Ростовской области предложило безработным отправиться на военную службу по контракту. Объявление об этом появилось на сайте учреждения 21 марта, сообщает портал RO.Today.

За подробной информацией чиновники отсылали граждан в пункт отбора на военную службу по контракту на улице Оганова, 22.

Однако сейчас объявления пропали с сайта управления занятости. Нет информации о военной службе по контракту и в соцсетях организации.

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Сообщения с предложением безработным служить по контракту опубликовали и некоторые муниципалитеты. Например, администрация Семикаракорского района. Она подробно расписала требования и преимущества такой службы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ищут кандидатов в погранслужбу ФСБ России.

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#Алина Заярная#Армия#Общество#Новости
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