rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Экономикой и транспортом Новочеркасска в администрации займется Елизавета Жиркова

24 марта 2023, 16:27
Фото: Официальный сайт города Новочеркасск
Елизавета Жиркова

Елизавету Жиркову назначили замглавы администрации Новочеркасска по экономике

Елизавета Жиркова стала заместителем главы администрации Новочеркасска по экономике и транспорту, о кадровых перестановках рассказали сами власти.

Замглавы администрации Новочеркасска по вопросам экономики, промышленности и транспорта назначили Елизавету Жиркову. Также в ее обязанности войдет развитие предпринимательства и туризма, укрепление международных связей города.

Предшественником Жирковой на посту был Игорь Тишкунов. Сообщается, что теперь он занял пост помощника главы муниципалитета.

Администрация Новочеркасска прокомментировала патрулирование улиц студентами
Узнать подробнее

Известно, что Жиркова по образованию инженер-экономист, кандидат экономических наук. Ранее она занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по финансам. С 1 апреля 2023 года эта должность будет упразднена.

Ранее в Новочеркасске директором департамента ЖКХ стал Сергей Тарановский.

Читайте также:
В администрации Новочеркасска сообщили о причинах обыска в департаменте ЖКХВ Новочеркасске из-за угроз терактов власти ограничили вход в здание администрацииСтали известны подробности обысков в администрации Новочеркасска 13 января
#Алина Заярная#Политика#Общество#Новости#Новочеркасск
Подпишитесь
Четырех человек увезли на скорой после ДТП с автобусом на Шолохова в Ростове
Сегодня, 11:45
Политолог Михайлов разъяснил желание депутатов отправить в отставку главу Таганрога
Сегодня, 06:03
«Ставьте фильтры»: депутат рассказала о ситуации с водой в Каменск-Шахтинске
Сегодня, 11:42
Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы
Сегодня, 11:40
Организаторы объявили об отмене концерта Валерия Меладзе в Ростове
Сегодня, 11:16
«Опасное самоуправство»:как избежать несчастного случая при использовании газа в быту
22 марта 12:36