Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Замглавы администрации Новочеркасска по вопросам экономики, промышленности и транспорта назначили Елизавету Жиркову. Также в ее обязанности войдет развитие предпринимательства и туризма, укрепление международных связей города.
Предшественником Жирковой на посту был Игорь Тишкунов. Сообщается, что теперь он занял пост помощника главы муниципалитета.
Известно, что Жиркова по образованию инженер-экономист, кандидат экономических наук. Ранее она занимала должность замглавы администрации Новочеркасска по финансам. С 1 апреля 2023 года эта должность будет упразднена.
Ранее в Новочеркасске директором департамента ЖКХ стал Сергей Тарановский.