Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, накануне стало известно, что в департаменте ЖКХ Новочеркасска прошли обыски. Причиной этого стали подозрения в махинациях с тендерами на уборку городских улиц.
В пресс-службе администрации города порталу 1Rnd подтвердили факт визита силовиков, однако отказались делиться подробностями, ограничившись сообщением о том, что силовики изъяли часть документов, касающихся муниципальных контрактов.
«Была выемка документов по некоторым контрактам в рамках оперативно-разыскной деятельности», — цитирует представителей пресс-службы издание.
Напомним, ранее пост замглавы администрации Таганрога занял Сергей Бочан, кабинет которого, по слухам, обыскивали силовики во время работы в мэрии Новочеркасска.