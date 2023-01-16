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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В администрации Новочеркасска сообщили о причинах обыска в департаменте ЖКХ

Сегодня, 11:40
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
В администрации Новочеркасска подтвердили обыски в департаменте ЖКХ
В администрации Новочеркасска рассказали, что в ходе обысков у департамента изъяли документы по некоторым тендерам.

Напомним, накануне стало известно, что в департаменте ЖКХ Новочеркасска прошли обыски. Причиной этого стали подозрения в махинациях с тендерами на уборку городских улиц. 

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В пресс-службе администрации города порталу 1Rnd подтвердили факт визита силовиков, однако отказались делиться подробностями, ограничившись сообщением о том, что силовики изъяли часть документов, касающихся муниципальных контрактов. 

«Была выемка документов по некоторым контрактам в рамках оперативно-разыскной деятельности», — цитирует представителей пресс-службы издание. 

Напомним, ранее пост замглавы администрации Таганрога занял Сергей Бочан, кабинет которого, по слухам, обыскивали силовики во время работы в мэрии Новочеркасска.

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