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Парадный портрет и шапку Мономаха обнаружили при обысках главы завода в Таганроге

Сегодня, 12:33
Фото: РИА

У главы завода «Звезда-Стрела» в Таганроге прошли обыски из-за хищений 15 млн рублей

Оперативники провели обыски в особняке гендиректора завода «Звезда-Стрела» в Таганроге Владимира Масленского, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, накануне пресс-служба ФСБ сообщила о крупном хищении оборонзаказа, выявленном на предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге. Тогда сообщалось, что общую сумму ущерба оценивают выше 15 миллионов рублей. 

Уже в четверг, 24 ноября, источник портала РИА «Новости» сообщил, что оперативники пришли с обысками в особняк генерального директора предприятия Владимира Масленского. 

На снимках видно, во время обысков шикарного особняка директора были обнаружены несколько толстых пачек пятитысячных купюр, парадный портрет, копия шапки Мономаха, бар с элитным алкоголем и даже оружие. 

Расследование дела продолжается. 

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