Напомним, накануне пресс-служба ФСБ сообщила о крупном хищении оборонзаказа, выявленном на предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге. Тогда сообщалось, что общую сумму ущерба оценивают выше 15 миллионов рублей.
Уже в четверг, 24 ноября, источник портала РИА «Новости» сообщил, что оперативники пришли с обысками в особняк генерального директора предприятия Владимира Масленского.
На снимках видно, во время обысков шикарного особняка директора были обнаружены несколько толстых пачек пятитысячных купюр, парадный портрет, копия шапки Мономаха, бар с элитным алкоголем и даже оружие.
Расследование дела продолжается.