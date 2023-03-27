Последующие дни будут такими же пасмурными и дождливыми. Синоптики предсказывают, что период проливных дождей в Ростове продлится по 31 марта. За эти дни должно выпасть около 23 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. При этом в течение всей рабочей недели ростовчан ожидают серьезные колебания температуры от +2 до +16 градусов.