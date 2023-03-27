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Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Дождем и похолоданием до +7 градусов встретит ростовчан новая рабочая неделя

27 марта 2023, 05:20
Фото: pxhere.com
Дождем и похолоданием до +7 градусов встретит ростовчан новая рабочая неделя
В Ростове с 27 по 31 марта ожидаются похолодание до +2 градусов и дожди, об этом сообщили метеорологи.

Понедельник, 27 марта, встретит ростовчан пасмурной и дождливой погодой. Синоптики сообщают, что в ближайшие часы в городе выпадет более двух миллиметров осадков, также в Ростове ожидаются туман и ветер скорость до 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +10 градусов.

Резкое похолодание прогнозируют синоптики Ростовской области в последнюю неделю марта
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Последующие дни будут такими же пасмурными и дождливыми. Синоптики предсказывают, что период проливных дождей в Ростове продлится по 31 марта. За эти дни должно выпасть около 23 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. При этом в течение всей рабочей недели ростовчан ожидают серьезные колебания температуры от +2 до +16 градусов.

Ранее синоптики объявили, что в Ростовской области ожидается резкое похолодание — такая погода продержится в регионе до 1 апреля.

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