Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:06
Все исследованные роллы показали превышение по количеству микроорганизмов. Протасов отметил, что такая тенденция свидетельствует о нарушениях в хранении продуктов, несоблюдении температурного режима и санитарно-гигиенических норм.
Он также заявил, что роллы нельзя называть рыбным изделием, так как в таких продуктах должно содержаться более 40% рыбы. При этом, по данным испытаний, проведенных Роскачеством, в роллах содержится только от 9% до 31% рыбы от удельного веса продукта. Ведомство собирается выступить за нормирование микробиологических показателей в роллах.
Ранее Роспотребнадзор в Ростове нашел в блюдах кафе японской кухни «Суши Wok» сальмонеллу. А в феврале более 70 человек отравились блюдами из доставки правильного питания.