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Published Сегодня, 07:03

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В 40% роллов «Филадельфия» в ростовских ресторанах может быть кишечная палочка

29 марта 2023, 07:03
Фото: Quinn Dombrowski/cc by sa/wikimedia.org
В 40% роллов «Филадельфия» в ростовских ресторанах может быть кишечная палочка
В России в 40% роллов «Филадельфия» во всех регионах России, в том числе и в ростовской области, обнаружена кишечная палочка, сообщил глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям».

Все исследованные роллы показали превышение по количеству микроорганизмов. Протасов отметил, что такая тенденция свидетельствует о нарушениях в хранении продуктов, несоблюдении температурного режима и санитарно-гигиенических норм.

У отравившихся правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллу
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Он также заявил, что роллы нельзя называть рыбным изделием, так как в таких продуктах должно содержаться более 40% рыбы. При этом,  по данным испытаний, проведенных Роскачеством, в роллах содержится только от 9% до 31% рыбы от удельного веса продукта. Ведомство собирается выступить за нормирование микробиологических показателей в роллах. 

Ранее Роспотребнадзор в Ростове нашел в блюдах кафе японской кухни «Суши Wok» сальмонеллу. А в феврале более 70 человек отравились блюдами из доставки правильного питания.

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