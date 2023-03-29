Он также заявил, что роллы нельзя называть рыбным изделием, так как в таких продуктах должно содержаться более 40% рыбы. При этом, по данным испытаний, проведенных Роскачеством, в роллах содержится только от 9% до 31% рыбы от удельного веса продукта. Ведомство собирается выступить за нормирование микробиологических показателей в роллах.