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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Военные построят рядом с Ростовом три временных моста

29 марта 2023, 17:18
Фото: 1MI
Военные построят рядом с Ростовом три временных моста
Инженеры Минобороны России возведут рядом с Ростовом три временных моста, пишут СМИ.

Рядом с Ростовом инженеры министерства обороны России занимаются возведением трех временных мостов. Один из них будет пролегать над Мертвым Донцом в районе Кумженской рощи. Другие два моста возведут через канал Рыбхоз и ерик Лагутник в устье Дона, сообщает «Красная звезда».

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Мосты необходимы, чтобы соединить дороги для завершения прокладки водовода из Ростовской области на Донбасс. Вероятно, после того, как водовод достроят, мосты будут демонтированы.

Напомним, сам водовод из Ростовской области в ДНР обещают закончить уже через неделю.

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#Алина Заярная#Дорога#Строительство#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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