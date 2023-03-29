Рядом с Ростовом инженеры министерства обороны России занимаются возведением трех временных мостов. Один из них будет пролегать над Мертвым Донцом в районе Кумженской рощи. Другие два моста возведут через канал Рыбхоз и ерик Лагутник в устье Дона, сообщает «Красная звезда».