Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Рядом с Ростовом инженеры министерства обороны России занимаются возведением трех временных мостов. Один из них будет пролегать над Мертвым Донцом в районе Кумженской рощи. Другие два моста возведут через канал Рыбхоз и ерик Лагутник в устье Дона, сообщает «Красная звезда».
Мосты необходимы, чтобы соединить дороги для завершения прокладки водовода из Ростовской области на Донбасс. Вероятно, после того, как водовод достроят, мосты будут демонтированы.
Напомним, сам водовод из Ростовской области в ДНР обещают закончить уже через неделю.