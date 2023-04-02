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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

ФК «Ростов» в домашнем матче сыграет с «Торпедо» 2 апреля

2 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
ФК «Ростов» в домашнем матче сыграет с «Торпедо» 2 апреля
Футбольный клуб «Ростов» проведет матч с «Торпедо» в воскресенье, 2 апреля, сообщается на странице ростовского клуба в «ВКонтакте».

Сообщается, что это будет уже 35-тый матч с московской командой. 

«Матч 21-го тура Мир РПЛ стартует на «Ростов Арене» в 19.00 по мск», - говорится в сообщении.

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Эксперты пишут, что игра будет сложной, но букмекеры делают ставку на «Ростов». Если ростовская команда победит, то у клуба будет шанс закрепиться на втором месте, поскольку встреча «Спартака» и «Ахмата» закончилась ничьей.

Напомним, в марте в Ростове состоялся матч между ФК «Ростов» и «Пари НН». Последний уступил со счетом 2:1.

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