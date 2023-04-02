ФК «Ростов» в домашнем матче сыграет с «Торпедо» 2 апреля

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сообщается, что это будет уже 35-тый матч с московской командой.
«Матч 21-го тура Мир РПЛ стартует на «Ростов Арене» в 19.00 по мск», - говорится в сообщении.
Эксперты пишут, что игра будет сложной, но букмекеры делают ставку на «Ростов». Если ростовская команда победит, то у клуба будет шанс закрепиться на втором месте, поскольку встреча «Спартака» и «Ахмата» закончилась ничьей.
Напомним, в марте в Ростове состоялся матч между ФК «Ростов» и «Пари НН». Последний уступил со счетом 2:1.