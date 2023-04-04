На планерном совещании в администрации Ростова власти подняли вопрос сохранения объектов культурного наследия. Замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Юлия Брюховецкая рассказала, что сейчас в городе полностью расселены девять ОКН. В этом году их планируют законсервировать. На это потратят 29,5 миллиона рублей. Поскольку у городского бюджета денег недостаточно, часть средств администрация рассчитывает получить от региональных властей.