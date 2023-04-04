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В Ростове законсервируют девять объектов культурного наследия в 2023 году

4 апреля 2023, 07:55
Фото: 1MI
В Ростове законсервируют девять объектов культурного наследия
В этом году в Ростове законсервируют девять объектов культурного наследия, рассказала замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Юлия Брюховецкая.

На планерном совещании в администрации Ростова власти подняли вопрос сохранения объектов культурного наследия. Замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Юлия Брюховецкая рассказала, что сейчас в городе полностью расселены девять ОКН. В этом году их планируют законсервировать. На это потратят 29,5 миллиона рублей. Поскольку у городского бюджета денег недостаточно, часть средств администрация рассчитывает получить от региональных властей.

Центральный ЗАГС и три старинных здания в Ростове вошли в список ОКН
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Большая часть названных зданий находится в центре города. Среди них дом братьев Парамоновых на Социаллистической, 128, дом Гутермана в переулке Соборном, 8, а также доходный дом Кисина на Московской, 72.

Ранее здание гостиницы «Якорь» в Ростове получило статус объекта культурного наследия.

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