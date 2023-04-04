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В центре Ростова сгорел фургончик здорового питания

4 апреля 2023, 08:14
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова сгорел фургончик здорового питания
Рядом с Донской публичной библиотекой в Ростове сгорел фургончик здорового питания, рассказали RostovGazeta очевидцы.

На Пушкинской улице в Ростове, рядом с Донской публичной библиотекой, сгорел фургончик здорового питания. Очевидцы сообщают, что пожар там произошел рано утром. На фото с места происшествия видно, что огонь преимущественно охватил зону выдачи и готовки.

Фото: rostovgazeta.ru
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Фото: rostovgazeta.ru

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В региональном управлении МЧС подробностей о пожаре пока не сообщали. Информация уточняется.

На днях пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Сообщается, что в здании шли ремонтные работы.

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