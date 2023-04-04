Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На Пушкинской улице в Ростове, рядом с Донской публичной библиотекой, сгорел фургончик здорового питания. Очевидцы сообщают, что пожар там произошел рано утром. На фото с места происшествия видно, что огонь преимущественно охватил зону выдачи и готовки.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. В региональном управлении МЧС подробностей о пожаре пока не сообщали. Информация уточняется.
На днях пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Сообщается, что в здании шли ремонтные работы.