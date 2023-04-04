На Пушкинской улице в Ростове, рядом с Донской публичной библиотекой, сгорел фургончик здорового питания. Очевидцы сообщают, что пожар там произошел рано утром. На фото с места происшествия видно, что огонь преимущественно охватил зону выдачи и готовки.