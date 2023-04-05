Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Покупать валюту, объясняет экономист, в период резких подвижек в стоимости, не стоит.
Анастасия Миронова добавляет, что если вы храните сбережения в долларах или евро и в ближайшее время вы планируете совершить крупную покупку за рубли, то сейчас благоприятный период, чтобы обменять валюту.
«Нет никакой гарантии, что стоимость стабилизируется или продолжит расти. Не стоит упускать свою выгоду», — говорит эксперт.
Экономист советует не хранить сбережения только в одной валюте.
«Постарайтесь привести соотношение рубля, то есть основной валюты государства, и доллара или евро к соотношению 70% сбережений в рублях и еще 30% — в инвалюте», — подсказывает Миронова.
По ее мнению, такой способ хранения сбережений поможет не попасть в неприятную финансовую ситуацию, если валюта «откатится».
Ранее RostovGazeta писала о том, что аналитик объяснил слабость рубля относительно основных валют.