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Экономист объяснил, как копить деньги ростовчанам из-за подорожания доллара и евро

5 апреля 2023, 08:19
Фото: markus-winkler/unsplash
Экономист объяснил, что делать ростовчанам из-за резкого подорожания доллара и евро
Доллар на Мосбирже дороже 78 рублей, а евро дороже 85 рублей впервый с апреля 2022 года

Покупать валюту, объясняет экономист, в период резких подвижек в стоимости, не стоит.
Анастасия Миронова добавляет, что если вы храните сбережения в долларах или евро и в ближайшее время вы планируете совершить крупную покупку за рубли, то сейчас благоприятный период, чтобы обменять валюту.

«Нет никакой гарантии, что стоимость стабилизируется или продолжит расти. Не стоит упускать свою выгоду», — говорит эксперт.

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Экономист советует не хранить сбережения только в одной валюте.

«Постарайтесь привести соотношение рубля, то есть основной валюты государства, и доллара или евро к соотношению 70% сбережений в рублях и еще 30% — в инвалюте», — подсказывает Миронова.

По ее мнению, такой способ хранения сбережений поможет не попасть в неприятную финансовую ситуацию, если валюта «откатится».

 

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#Анна Ивченко#Деньги#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область
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