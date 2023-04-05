Покупать валюту, объясняет экономист, в период резких подвижек в стоимости, не стоит.

Анастасия Миронова добавляет, что если вы храните сбережения в долларах или евро и в ближайшее время вы планируете совершить крупную покупку за рубли, то сейчас благоприятный период, чтобы обменять валюту.