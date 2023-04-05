Ростовский областной суд нарушил «обет молчания» и прокомментировал коррупционный скандал связанный с председателем учреждения Еленой Золотаревой и ее заместителем Татьяной Юровой. Пресс-служба суда заверяет, что не располагает информацией об отправке руководства под домашний арест. Также там не могут подтвердить возбуждение уголовных дел в отношении Юровой и Золотаревой.