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Ростовский облсуд впервые прокомментировал коррупционный скандал вокруг руководства

5 апреля 2023, 16:00
Фото: 1MI
Ростовский областной суд прокомментировал коррупционный скандал вокруг своего руководства
Ростовский областной суд не располагает данными о возбуждении уголовного дела в отношении своего руководства, сообщила пресс-служба учреждения.

Ростовский областной суд нарушил «обет молчания» и прокомментировал коррупционный скандал связанный с председателем учреждения Еленой Золотаревой и ее заместителем Татьяной Юровой. Пресс-служба суда заверяет, что не располагает информацией об отправке руководства под домашний арест. Также там не могут подтвердить возбуждение уголовных дел в отношении Юровой и Золотаревой.

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Ранее СМИ сообщали, что дело в отношении ростовских судей якобы могут рассматривать московские следователи. К тому же ранее появилась информация, что под домашний арест Золотареву и Юрову отправлял Басманный суд Москвы.

Напомним, по сообщениям СМИ, ФСБ подозревает 32 ростовских судьи и чиновника в коррупционной схеме, связанной с вынесением некоторым лицам «нужных» приговоров. Дома у Золотаревой и Юровой уже прошли обыски.

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