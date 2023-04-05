Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Ростовский областной суд нарушил «обет молчания» и прокомментировал коррупционный скандал связанный с председателем учреждения Еленой Золотаревой и ее заместителем Татьяной Юровой. Пресс-служба суда заверяет, что не располагает информацией об отправке руководства под домашний арест. Также там не могут подтвердить возбуждение уголовных дел в отношении Юровой и Золотаревой.
Ранее СМИ сообщали, что дело в отношении ростовских судей якобы могут рассматривать московские следователи. К тому же ранее появилась информация, что под домашний арест Золотареву и Юрову отправлял Басманный суд Москвы.
Напомним, по сообщениям СМИ, ФСБ подозревает 32 ростовских судьи и чиновника в коррупционной схеме, связанной с вынесением некоторым лицам «нужных» приговоров. Дома у Золотаревой и Юровой уже прошли обыски.