2 апреля в ростовском торговом центре «Орбита» неизвестные мужчины напали на ребенка-инвалида и его отца. Пока один из злоумышленников держал отца, другой наносил удары его сыну. При этом охрана торгового центра никак не вмешивалась в конфликт.