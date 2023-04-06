Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
2 апреля в ростовском торговом центре «Орбита» неизвестные мужчины напали на ребенка-инвалида и его отца. Пока один из злоумышленников держал отца, другой наносил удары его сыну. При этом охрана торгового центра никак не вмешивалась в конфликт.
Сейчас родители ребенка заняты восстановлением его здоровья после нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле у Александра Бастрыкина.
Мама мальчика просит свидетелей инцидента связаться с ней. Вероятно, это необходимо для дальнейшего расследования дела.
Ранее стало известно, на сколько лет могут посадить избивших ребенка-инвалида ростовчан.