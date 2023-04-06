rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Изображение материала

Мать избитого в ТЦ Ростова ребенка-инвалида ищет свидетелей происшествия 2 апреля

6 апреля 2023, 10:37
Фото: 1MI
Мать избитого в ТЦ Ростова ребенка-инвалида ищет свидетелей происшествия
Ирина Захарова, мать избитого в ТЦ «Орбита» ребенка-инвалида, ищет свидетелей происшествия, об этом она рассказала в своих соцсетях.

2 апреля в ростовском торговом центре «Орбита» неизвестные мужчины напали на ребенка-инвалида и его отца. Пока один из злоумышленников держал отца, другой наносил удары его сыну. При этом охрана торгового центра никак не вмешивалась в конфликт.

Сейчас родители ребенка заняты восстановлением его здоровья после нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле у Александра Бастрыкина.

Мать избитого ребенка-инвалида в Ростове не может добиться для него бесплатной МРТ
Узнать подробнее

Мама мальчика просит свидетелей инцидента связаться с ней. Вероятно, это необходимо для дальнейшего расследования дела.

Ранее стало известно, на сколько лет могут посадить избивших ребенка-инвалида ростовчан.

Читайте также:
Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавшихВ Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида 2 апреля«Никто не звонил»: мать ребенка-инвалида из Ростова сообщила о последствиях избиения
#Дети#Алина Заярная#Происшествие#Нападение#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Избиение ребенка-инвалида в Ростове
Подпишитесь
Обыски и аресты ростовских судей: что произошло и в чем причина
Сегодня, 07:13
Алкогольную вечеринку для 14-летних подростков планировали провести в Ростове
Сегодня, 08:39
Губернатор Голубев обвинил застройщиков в отсутствии школ на окраинах Ростова
Сегодня, 08:34
Рост заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом зафиксирован в Ростовской области
Сегодня, 07:54
«Чего не хватало?»: ростовчане шокированы ситуацией с судьями в регионе
Сегодня, 07:30
Два жителя Ворошиловского района Ростова погибли в ходе СВО
Сегодня, 06:19