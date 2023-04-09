Только каждый 10 житель Ростовской области питается правильно

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По данным ВОЗ, в день нужно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Таким образом, будут выполняться рекомендации по правильному и здоровому питанию. Ростовстат подсчитал, что только каждый десятый житель региона соблюдает эту рекомендацию.
В целом половина мужского и две трети женского населения области являются сторонниками здорового образа жизни.
В сообщении подчеркивается, что правильное питание является важным аспектом здорового образа жизни. Причем сторонниками последнего являются половина мужского и две трети женского населения Ростовской области.
Ранее врач сообщила, что делать, чтобы в старости избежать деменции. Так, необходимо постоянно заставлять мозг работать.