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Только каждый 10 житель Ростовской области питается правильно

9 апреля 2023, 09:40
Фото: 1MI
Только каждый 10 житель Ростовской области питается правильно
Рекомендациям по правильному здоровому питанию следует каждый десятый житель Ростовской области, сообщает Ростовстат.

По данным ВОЗ, в день нужно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Таким образом, будут выполняться рекомендации по правильному и здоровому питанию. Ростовстат подсчитал, что только каждый десятый житель региона соблюдает эту рекомендацию. 

В целом половина мужского и две трети женского населения области являются сторонниками здорового образа жизни.

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В сообщении подчеркивается, что правильное питание является важным аспектом здорового образа жизни. Причем сторонниками последнего являются половина мужского и две трети женского населения Ростовской области.

Ранее врач сообщила, что делать, чтобы в старости избежать деменции. Так, необходимо постоянно заставлять мозг работать.

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