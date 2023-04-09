Только каждый 10 житель Ростовской области питается правильно

По данным ВОЗ, в день нужно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Таким образом, будут выполняться рекомендации по правильному и здоровому питанию. Ростовстат подсчитал, что только каждый десятый житель региона соблюдает эту рекомендацию.